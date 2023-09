ICCPP reçoit le prix Golden Leaf au GTNF 2023





SÉOUL, Corée du Sud, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Forum mondial sur le tabac et la nicotine 2023 (GTNF 2023), la première conférence annuelle mondiale sur l'avenir des industries du tabac et de la nicotine, s'est tenu du 19 au 21 septembre à Séoul, en Corée du Sud. Près de 300 représentants du monde entier se sont réunis pour aborder en profondeur les sujets importants, des critères ESG à la science, de l'innovation à la conformité, sur le thème « Changer la conversation, changer l'issue ».

Le groupe ICCPP a été invité à participer à ce forum de renommée mondiale, plus particulièrement à la table ronde et au contenu bonus entourant l'événement. Plus important encore, ICCPP a accepté le prix Golden Leaf lors d'une cérémonie le 20 septembre.

Les prix Golden Leaf ont toujours été décernés par un comité indépendant depuis leur création en 2006, devenant une distinction hautement reconnue dans l'industrie mondiale du tabac. Depuis l'année dernière, le jury prend en considération la responsabilité sociétale des entreprises sur la base des contributions exceptionnelles des entreprises candidates.

Selon Tobacco Reporter, le principal média de l'industrie du tabac, le concours de cette année s'est distingué par un nombre record de candidatures et, selon les juges, par un processus de sélection exceptionnellement difficile en raison de la haute qualité de celles-ci. Après mûre réflexion, les juges ont sélectionné six candidats dont ICCPP, en raison de son engagement à fournir une technologie de pointe et envers le développement durable tout en plaidant pour l'ouverture et la collaboration à l'échelle de l'industrie entière.

En tant que représentant de la nouvelle industrie chinoise du tabac, Everest Zhao, fondateur et PDG d'ICCPP, a déclaré que le développement rapide de son entreprise était dû à trois principes inébranlables : l'accent mis sur le consommateur, la technologie au coeur de son développement et la fusion des besoins des consommateurs et de la technologie de pointe pour la conception des produits.

Lors de la table ronde, ICCPP a activement partagé ses réalisations en matière d'innovation et son expérience dans le développement de produits de prochaine génération (NGP) basés sur les perspectives de la technologie de l'atomisation, des matériaux d'atomisation et de la protection de l'environnement, contribuant ainsi à la modernisation de la nouvelle industrie du tabac.

Face aux opportunités et aux défis de l'industrie, ICCPP a pris l'Everest Lab et les quatre instituts de recherche fondamentale en tant que support technique de base, et persiste dans sa supériorité technologique. Dans le domaine des puces d'atomisation, le groupe s'engage à développer les fonctions les plus avancées et à apporter des possibilités illimitées à l'atomisation ; dans le domaine des bobines d'atomisation, elle se concentre sur la précipitation et l'itération de la technologie, de manière à promouvoir l'amélioration des produits et les innovations technologiques.

ICCPP pratique activement les stratégies ESG et adhère aux principes du développement durable. La solution innovante de double protection environnementale conçue par ICCPP ODM+, « Cyclo », met en oeuvre le concept de protection environnementale à partir de l'application des matériaux, de la conception structurelle et d'autres aspects. En parallèle, ICCPP se concentre sur l'amélioration de l'efficacité de la production et de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone, ainsi que sur la poursuite de l'amélioration de la production écologique, de la chaîne d'approvisionnement verte et du système de produits.

ICCPP est fier d'avoir remporté ce prix, déclarant qu'il s'agit non seulement d'une reconnaissance de son adhésion à long terme à l'innovation scientifique et technologique, mais aussi d'un encouragement envers sa stratégie de mondialisation, de plateformisation et de matriçage.

