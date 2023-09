Janus se lance sur le marché de l'UE en vue d'apporter la cybersécurité de l'IdO alimentée par l'IA aux secteurs essentiels





Lors de la prochaine ONE Conference, le fondateur célébrera ses débuts en partageant des informations sur le contexte de la sécurité de l'information en Europe, tout en appelant à une plus grande collaboration internationale pour faire face aux menaces croissantes

LA HAYE, Pays-Bas, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Janus, la solution de cybersécurité de l'IdO entièrement automatisée et alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché européen, en se concentrant sur le renforcement de la sécurité de l'information des secteurs les plus cruciaux de la région, en particulier les secteurs médical, manufacturier et des infrastructures essentielles.

Afin de marquer le lancement, son fondateur, le Dr Ares Cho, s'adressera aux participants de la prochaine ONE Conference , un forum de premier plan sur la cybersécurité. L'intervention de M. Cho aura lieu le mardi 3 octobre de 12 h 35 à 13 h 35 dans la salle Africa du Forum mondial de La Haye. Les participants peuvent s'attendre à ce qu'il donne son avis sur le paysage européen de la cybersécurité de l'IdO et sur la manière dont Janus peut aider les entreprises européennes à rester protégées.

« L'Europe et Taïwan présentent de nombreux points communs en ce qui concerne les défis auxquels leurs secteurs stratégiques sont confrontés en matière de cybersécurité », a commenté le Dr Cho. « Janus a été affiné en fonction de ces défis à Taïwan, et je suis impatient de partager lors de la ONE Conference comment ses capacités de pointe peuvent établir une nouvelle norme en matière de cybersécurité de l'IdO sur le marché européen ».

Protéger les secteurs essentiels en Europe et à Taïwan

Le principal problème de l'IdO dans le monde entier est que plus d'automatisation signifie plus de connexions réseau et donc plus de risques de cyberattaques. Comme le rapporte The Economist , Taïwan produit 60 % des semi-conducteurs mondiaux et 90 % des semi-conducteurs les plus avancés, ce qui rend la cybersécurité stratégiquement essentielle, d'autant plus que l'automatisation est de plus en plus exploitée. De même, selon McKinsey , le secteur automobile européen contribue à hauteur d'environ 7 % au PIB de la région, ce qui plaide en faveur d'une protection solide de ses secteurs de technologie opérationnelle (TO).

Janus : le gardien de la cybersécurité de l'IdO

Afin de remédier efficacement à ces vulnérabilités, Janus maximise la sécurité des informations d'un système donné grâce à plusieurs mesures : en établissant d'abord la base de référence du comportement d'un réseau, en appliquant des pare-feu, en mettant en oeuvre une micro-segmentation, puis en surveillant en permanence les déviations. Ces mesures assurent une cybersécurité fiable de l'IdO, en particulier pour les secteurs qui sont le plus touchés par les perturbations, tels que les secteurs médical, manufacturier et des infrastructures essentielles. En outre, le moteur d'IA de Janus est entièrement autonome, ce qui lui permet d'apprendre et d'optimiser en permanence tout en évitant d'avoir à envoyer des données à un tiers.

Le Dr Cho a eu l'idée de créer Janus après avoir été témoin de nombreuses attaques de ransomware sur les établissements de santé de Taïwan en 2018 et 2019, alors que les solutions d'IdO intelligentes étaient largement adoptées sans cybersécurité adéquate. Pour combler cette lacune, le Dr Cho a développé une solution IdO de cybersécurité entièrement automatisée, tirant parti de l'IA pour automatiser les processus et faciliter la gestion informatique.

Sa vision a permis à Janus de se développer et de servir désormais des secteurs à l'échelle mondiale. Spécifique à l'industrie manufacturière européenne, la micro-segmentation de Janus minimise l'interruption de la production due aux cyber-attaques. En ce qui concerne les infrastructures essentielles, Janus est suffisamment puissant pour répondre à des normes de cybersécurité élevées et est personnalisable pour les réseaux spécialisés, tels que les réseaux électriques et les stations de recharge pour véhicules électriques, qui sont également particulièrement sensibles.

Points forts de la ONE Conference

La prochaine intervention du Dr Cho portera sur les sujets suivants :

Un aperçu du paysage européen de l'IdO : plus précisément, la dépendance croissante de l' Europe à l'égard des dispositifs d'IdO, les violations récentes et les préoccupations actuelles, ainsi que la manière dont Janus répond à ces défis.

plus précisément, la dépendance croissante de l' à l'égard des dispositifs d'IdO, les violations récentes et les préoccupations actuelles, ainsi que la manière dont Janus répond à ces défis. La cybersécurité à Taïwan et en Europe : comparaison des défis et des opportunités en matière de cybersécurité.

comparaison des défis et des opportunités en matière de cybersécurité. L'importance de la collaboration internationale : le rôle de la collaboration transfrontalière, de l'innovation et du partage des connaissances pour relever les défis mondiaux en matière de cybersécurité.

le rôle de la collaboration transfrontalière, de l'innovation et du partage des connaissances pour relever les défis mondiaux en matière de cybersécurité. L'inspiration derrière Janus : comment les attaques de ransomware contre les établissements de santé taïwanais l'ont amené à imaginer Janus et les leçons tirées applicables à l' Europe .

comment les attaques de ransomware contre les établissements de santé taïwanais l'ont amené à imaginer Janus et les leçons tirées applicables à l' . Le leadership européen en matière de réglementation : l'importance mondiale des normes réglementaires européennes et la manière dont Janus les adopte.

