Le Ghana lance un plan d'investissement et de transition énergétique d'un montant de 550 milliards USD afin d'atteindre la neutralité carbone et de créer 400 000 emplois d'ici 2060





Le Président Nana Akufo-Addo dévoile la feuille de route du pays pour la croissance verte et la décarbonisation des secteurs économiques clés élaborée par le gouvernement du Ghana et SEforALL

NEW-YORK, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, a lancé le nouveau plan d'investissement et de transition énergétique du pays hier lors d'un événement de la Global Africa Business Initiative à New-York.

Ce plan marque l'engagement du Ghana à lutter contre le changement climatique et à favoriser, en parallèle, le développement économique. Il détaille une voie crédible permettant au Ghana de parvenir à des émissions de carbone liées à l'énergie nettes et nulles d'ici 2060, grâce au déploiement de solutions à faible teneur en carbone dans les secteurs clés de son économie, notamment le pétrole et le gaz, l'industrie, les transports, la cuisine et l'électricité.

Le gouvernement ghanéen a l'intention d'utiliser ce plan comme principal outil pour inciter la communauté internationale et les investisseurs à soutenir sa transition énergétique. Toutes les mesures proposées dans le plan représentent une opportunité de 550 milliards USD pour la communauté internationale d'investir dans le développement durable au Ghana. Si le plan est entièrement réalisé, il devrait générer 400 000 emplois nets dans l'économie ghanéenne.

Le cadre de transition énergétique existant du pays fixait précédemment un objectif de zéro net d'ici 2070, mais ce nouveau plan montre que le Ghana a revu ses ambitions à la hausse et vise le zéro net d'ici 2060.

Divers changements sectoriels et technologies sont proposés dans le plan. Quatre technologies principales de décarbonisation - les énergies renouvelables, l'hydrogène à faible teneur en carbone, les véhicules électriques à batterie et les fours de cuisson propres - couvriraient plus de 90 % de la réduction visée d'ici 2060.

Si le plan n'est pas mis en oeuvre, dans un scénario de statu quo, les émissions du Ghana devraient passer de 28 Mt CO2e en 2021 à plus de 140 Mt en 2050, l'essentiel de la croissance des émissions provenant des transports, sous l'effet de la croissance démographique, de l'augmentation du PIB par habitant et de la possession de véhicules.

En mettant en oeuvre ce plan, le Ghana et ses partenaires peuvent au contraire ramener à zéro les émissions de carbone liées au secteur énergétique du pays, tout en démontrant que la lutte contre le changement climatique ne doit pas nécessairement se faire au détriment du développement économique.

Le plan d'investissement et de transition énergétique a été élaboré par le gouvernement du Ghana avec l'appui technique de l'organisation Sustainable Energy for All (SEforALL).

Citations à l'appui

« Ce plan d'investissement et de transition énergétique d'avant-garde trace la voie à suivre par le Ghana pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2060, sur la base des données et des preuves les plus récentes, en veillant à ce que notre économie prospère en harmonie avec l'environnement. Ce plan témoigne de notre volonté d'encourager les industries vertes, de favoriser l'évolution des technologies de pointe à faible émission de carbone et de propulser notre pays vers une révolution industrielle durable, tout en offrant des possibilités de croissance égales aux hommes et aux femmes ».

Son Excellence Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana

« L'engagement du Ghana en faveur d'une transition énergétique juste et équitable s'est traduit par un plan ambitieux qui présente des solutions à faible émission de carbone et à haut rendement énergétique pour l'ensemble du système énergétique ghanéen. Ces solutions représentent une formidable opportunité pour les partenaires et les investisseurs du monde entier de contribuer à l'action climatique et au développement durable au Ghana ».

Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour Sustainable Energy for All et coprésidente de ONU-Énergie

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2218509/Ghana_SEforALL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2218511/SEforALL_Logo.jpg

22 septembre 2023 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :