BRACCO IMAGING S.p.A. ANNONCE UN ACCORD MONDIAL AVEC SUBTLE MEDICAL, Inc.





Les leaders du secteur explorent le potentiel de l'IA appliquée à l'IRM avec rehaussement du contraste

MILAN, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Bracco Imaging S.p.A., un leader mondial de l'imagerie diagnostique, et Subtle Medical, Inc. un innovateur de premier plan dans l'acquisition d'images reposant sur l'intelligence artificielle (IA), ont conclu un accord mondial portant l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Cet accord mondial prendra effet principalement aux États-Unis, où Bracco Imaging distribue son portefeuille de produits et de services par l'intermédiaire de sa filiale Bracco Diagnostics Inc.

L'IRM avec rehaussement du contraste implique l'utilisation d'agents de contraste pour mettre en évidence des tissus ou des anomalies spécifiques, offrant ainsi une meilleure visualisation et des informations plus détaillées. L'exploration et l'exploitation de la puissance de l'IA dans ce contexte pourraient conduire à une interprétation plus précise et plus efficace des images, à des capacités de diagnostic accrues et à des soins optimisés pour les patients. Grâce à ce partenariat stratégique, Bracco Imaging et Subtle Medical peuvent tirer parti de leur propriété intellectuelle mutuelle pour faire avancer ces objectifs ambitieux.

« La combinaison de l'expertise de Bracco en matière d'imagerie de contraste et de la technologie d'apprentissage profond de Subtle Medical, appliquée à l'imagerie par résonance magnétique, profitera sans aucun doute aux médecins et à leurs patients », a déclaré Fulvio Renoldi Bracco, vice-président et président-directeur général de Bracco Imaging S.p.A. « Dans le cadre de ce partenariat, nous nous efforcerons de redéfinir les limites de la précision et de l'efficacité du diagnostic, en débloquant de nouvelles possibilités et en apportant une valeur supplémentaire à notre portefeuille de solutions d'IRM déjà unique en son genre. »

« Subtle Medical est heureux de s'associer à un leader mondial du développement et de la commercialisation de produits de contraste tel que Bracco », a affirmé Enhao Gong, président-directeur général de Subtle Medical, Inc. « Cet accord représente une étape importante pour les deux sociétés, car nous unissons nos forces pour donner aux professionnels de la santé les moyens d'agir et améliorer les résultats pour les patients du monde entier grâce à la plateforme de Subtle Medical et à sa suite innovante de produits d'IA appliquée à l'IRM et bien plus. »

À propos de Bracco Imaging

Bracco Imaging S.p.A., qui fait partie du groupe Bracco, est un fournisseur de premier plan dans le domaine de l'imagerie diagnostique. Basée à Milan, en Italie, Bracco Imaging développe, fabrique et commercialise des agents et des solutions d'imagerie diagnostique. La société offre un portefeuille de produits et de solutions pour toutes les modalités clés de l'imagerie diagnostique : l'imagerie par rayons X (y compris la tomodensitométrie, la radiologie interventionnelle et le cathétérisme cardiaque), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie rehaussée avec produit de contraste (ECUS) et la médecine nucléaire par le biais de traceurs radioactifs et de nouveaux agents d'imagerie TEP afin d'éclairer la gestion clinique et d'orienter les soins aux patients atteints de cancer dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Notre portefeuille en constante évolution est complété par une gamme de dispositifs médicaux, de systèmes d'administration avancés et de logiciels de gestion de la posologie. En 2019, Bracco Imaging a enrichi son portefeuille de produits en élargissant la gamme de solutions d'imagerie nucléaire oncologique dans le segment de l'urologie et d'autres spécialités avec l'acquisition de Blue Earth Diagnostics. En outre, en 2021, Bracco Imaging a fait de Blue Earth Therapeutics une société biotechnologique distincte et de pointe dédiée à l'avancement des radiothérapies ciblées de nouvelle génération pour soigner les patients atteints de cancer.

Rendez-vous sur www.bracco.com pour en savoir plus.

À propos de Subtle Medical

Subtle Medical est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies reposant sur l'IA pour une imagerie médicale plus rapide, plus sûre et plus intelligente. L'entreprise figure au classement CB Insights GenAI 50 et a été classée deux fois dans les classements CB Insights Top AI 100 et Digital Health 150. Ses solutions de pointe optimisent les flux d'imagerie, améliorant la productivité et l'expérience des patients. En exploitant la puissance de l'intelligence artificielle, Subtle Medical entend révolutionner l'imagerie médicale et transformer l'avenir des soins de santé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site subtlemedical.com ou envoyer un e-mail à [email protected].

Contact pour les médias :

Micaela Colamasi

Responsable des relations publiques de Bracco Imaging

[email protected]

+39 3482314362

Anna Menyhart-Borroni

Responsable marketing

Subtle Medical

+1 501-766-2662

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1707756/Bracco_Diagnostics_Logo_Logo.jpg

22 septembre 2023 à 11:24

