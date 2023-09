Kenvue annoncera les résultats du troisième trimestre 2023 le 26 octobre 2023





Kenvue Inc. (NYSE : KVUE) (« Kenvue »), la plus grande entreprise au monde entièrement axée sur la santé grand public en termes de chiffre d'affaires, annoncera ses résultats financiers pour le troisième trimestre qui se terminera le 1er octobre 2023, avant l'ouverture du marché le 26 octobre 2023.

L'entreprise organisera une conférence téléphonique et un webcast à 8h30, heure de l'Est, pour discuter des résultats du troisième trimestre. La conférence téléphonique sera accessible en composant le 877-407-8835 depuis les États-Unis ou le 201-689-8779 depuis l'étranger. Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera disponible à l'adresse suivante https://investors.kenvue.com. Une rediffusion sera disponible environ deux heures après l'événement en direct.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande entreprise au monde entièrement axée sur la santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires. Fondées sur plus d'un siècle d'héritage, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® et Tylenol®, sont basées sur des résultats scientifiques et sont recommandées par les professionnels de la santé dans le monde entier. Chez Kenvue, nous croyons au pouvoir extraordinaire des soins quotidiens et nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leur coeur et au sein de leur foyer. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante www.kenvue.com.

