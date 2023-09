L'équipe du capital humain et de la culture d'entreprise du Groupe Compass Canada nommée Équipe de l'année dans le secteur de la vente au détail et de l'accueil aux Canadian HR Awards





TORONTO, 22 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'équipe du capital humain et de la culture d'entreprise du Groupe Compass Canada a été nommée « Équipe canadienne de l'année des RH » dans le secteur de la vente au détail et l'accueil. Mercredi soir, lors d'un gala de remise des prix à Toronto, l'équipe a reçu ce prestigieux prix qui met l'accent sur le leadership et l'innovation en matière de ressources humaines. Cette reconnaissance à l'échelle de l'industrie s'appuie sur l'objectif d'offrir la meilleure expérience employé de l'industrie.



« Notre culture et notre dévouement envers nos équipes sont vraiment ce qui fait du Groupe Compass Canada un endroit si spécial, a déclaré Saajid Khan, président-directeur général du Groupe Compass Canada. « Notre équipe du capital humain et de la culture d'entreprise, avec à sa tête Lauren Davey, dirigeante principale du capital humain et de la culture d'entreprise, est vraiment la meilleure de sa catégorie. Malgré les nombreux défis auxquels une grande organisation est confrontée, cette équipe ne rate jamais une occasion de toujours mettre les gens au premier plan tout en soutenant les ressources humaines dans l'ensemble de notre entreprise. Cette reconnaissance témoigne du travail exceptionnel que fait chaque jour notre équipe du capital humain pour soutenir nos employés », a-t-il déclaré.

Le parcours du Groupe Compass Canada pour offrir la meilleure expérience employé de l'industrie comprend des approches novatrices, y compris l'utilisation de la technologie et des applications associées, un engagement à l'égard de la santé mentale et du mieux-être grâce à son programme maintenant et un solide programme en matière de diversité, d'équité et d'inclusion appelé Stronger Together.

« Chez Compass, nous avons pour mission d'offrir la meilleure expérience employé de l'industrie. Nos employés sont le pouls de notre organisation et nous prenons soin d'eux pour qu'ils puissent prendre soin de vous », a déclaré Lauren Davey, dirigeante du capital humain et de la culture d'entreprise, Groupe Compass Canada. « Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance de notre équipe du capital humain et de la culture d'entreprise, mais de toute notre organisation. Ensemble, nous plaçons les gens au premier plan et nous sommes toujours à la recherche de façons nouvelles d'offrir des ressources humaines. Nous sommes reconnaissants aux HR Awards pour cette prestigieuse reconnaissance. »

Critères d'attribution des HR Awards pour l'équipe RH canadienne de l'année, commerce de détail et accueil : « Les industries du commerce de détail et de l'accueil ont des besoins uniques en matière de services de ressources humaines. Ce prix récompense l'équipe RH la plus remarquable de l'année dans le secteur de la vente au détail ou de l'accueil, laquelle a excellé dans la lutte contre ces besoins uniques, avec des moyens innovants. Cette équipe doit exceller au sein de la fonction RH et au sein de l'organisation, en établissant des partenariats avec différentes fonctions de l'entreprise. Ce prix met l'accent sur l'approche collaborative de l'équipe à l'égard de la fonction RH dans son ensemble ».

Le Groupe Compass Canada tient à féliciter chaleureusement tous les lauréats des Canadian HR Awards. C'est un honneur d'être reconnu parmi d'autres grandes organisations qui ouvrent la voie en donnant la priorité aux gens.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 100 emplacements à travers le pays. L'entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés, y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour aînés et des hôpitaux, ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l'une des cultures d'entreprise les plus admiréestm au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour mettre de l'avant des cultures qui aident à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu'un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l'un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l'accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021tm. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

