Unifor joint sa voix à l'appel mondial pour des routes plus sécuritaires





TORONTO, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Unifor lance un appel au gouvernement fédéral ainsi qu'aux intervenantes et intervenants de l'industrie pour qu'ils appuient les changements visant à améliorer les conditions des chauffeuses et chauffeurs de transport routier, et contribuent à rendre les routes plus sécuritaires pour toutes les chauffeuses et tous les chauffeurs.

« Les bas salaires et les conditions non sécuritaires obligent les chauffeuses et chauffeurs à prendre d'énormes risques pour joindre les deux bouts. Bien que cela puisse être pertinent pour les intérêts étroits des actionnaires d'entreprises, c'est un désastre toutes les autres parties concernées », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

« Ce gouvernement doit immédiatement apporter des changements à ce domaine du droit afin de protéger le plus possible les travailleuses et travailleurs, et ce, le plus rapidement possible. »

L'appel lancé aujourd'hui par Unifor fait écho à une campagne plus large menée à l'échelle mondiale par la Fédération internationale des ouvriers du transport. Les membres d'Unifor organiseront des rassemblements le 22 septembre 2023 dans les établissements de DHL à Brampton, Ottawa et Hamilton (Ontario), Richmond (Colombie-Britannique), Winnipeg, Edmonton, Calgary, Montréal et Québec.

« Alors que les bénéfices de DHL ont grimpé en flèche pour atteindre 8,4 milliards d'euros (12 milliards de dollars canadiens) l'an dernier, nos membres camionneuses et camionneurs sont laissés pour compte, a déclaré le secrétaire-trésorier national d'Unifor, Len Poirier.

Les propriétaires-exploitantes et propriétaires-exploitants ont contribué à la croissance de 30 % de DHL au Canada, et les taux de rémunération élevés ont encouragé les chauffeuses et chauffeurs à développer l'entreprise. Nos coursières et coursiers ne bénéficient pas d'un taux de rémunération horaire, ils doivent donc se démener afin d'obtenir davantage d'argent. Nos coursières et coursiers ont développé leur entreprise et ne reçoivent pas le respect qu'ils méritent. »

Les membres d'Unifor organiseront des rassemblements le 22 septembre 2023 dans les établissements de DHL à Brampton, Ottawa et Hamilton (Ontario), Richmond (Colombie-Britannique), Winnipeg, Edmonton, Calgary, Montréal et Québec.

Des rassemblements seront également organisés dans tout le Canada par les chauffeuses et chauffeurs de taxi, les chauffeuses et chauffeurs de camions porte-conteneurs et les exploitantes et exploitants d'autobus de transport en commun.

Les syndicats représentant plus d'un million de chauffeuses et chauffeurs du transport routier dans le monde affirment que les bas salaires et les mauvaises conditions obligent les chauffeuses et chauffeurs à adopter des pratiques routières dangereuses pour joindre les deux bouts.

Campagne pour des taux de rémunération sécuritaires au Canada

Unifor s'est joint à plus de 50 syndicats représentant les chauffeuses et chauffeurs du transport routier dans le monde entier pour réclamer des systèmes de « taux de rémunération sécuritaires » qui, selon eux, amélioreront les droits des travailleuses et travailleurs et rendront les routes plus sécuritaires.

Unifor a ciblé les problèmes suivants qui représentent des obstacles à une rémunération équitable et des conditions de travail sécuritaires :

Le raccourcissement des itinéraires de DHL pour les propriétaires-exploitantes et propriétaires-exploitants réduit considérablement leur rémunération.

Le secteur des autobus scolaires est aux prises avec une pénurie de chauffeuses et chauffeurs.

Les entreprises de transport de fonds réduisent le nombre de travailleuses et travailleurs par véhicule.

La sous-traitance des services de camionnage intermodal à des entreprises moins bien rémunérées.

Le manque d'accès équitable aux toilettes pour les chauffeuses et chauffeurs ainsi que les exploitantes et exploitants.

L'augmentation des coûts d'assurance dans l'ensemble du secteur.

Les entreprises de plateformes numériques (ou entreprises technologiques) classent les travailleuses et travailleurs incorrectement pour éviter la réglementation.

Il est prouvé que des augmentations salariales de seulement 10 % peuvent réduire les accidents de 30 % Unifor affirme que ces modèles d'affaires dans le transport routier sont devenus insoutenables et conduisent à des abus de main-d'oeuvre.

Campagne mondiale pour des taux de rémunération sécuritaires

Cette campagne déployée par la Fédération internationale des ouvriers du transport met en évidence le fait que les conditions de travail des chauffeuses et chauffeurs de transport routier les obligent à avoir des comportements dangereux sur la route.

« Dans certains pays du monde, les bas salaires et les longues heures de travail des chauffeuses et chauffeurs routiers rendent la vie misérable aux travailleuses et travailleurs qui font tourner nos économies, mais ces facteurs sont aussi à l'origine de carnages et de décès sur nos routes, a déclaré Stephen Cotton, secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du transport.

La campagne pour des taux de rémunération sécuritaires est notre façon de dire que trop c'est trop. Nous savons que lorsque les chauffeuses et chauffeurs sont payés correctement et bénéficient de conditions convenables, ils sont en mesure de travailler sans être contraints de risquer leur propre vie et celle de tous les usagers de la route. Les employeurs responsables savent que des normes équitables et sécuritaires dans le transport routier ne sont pas seulement à l'avantage des travailleuses et travailleurs, elles rendent l'ensemble de notre industrie plus sécuritaire et plus durable. »

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

À propos de la Fédération internationale des ouvriers du transport

La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) est une fédération démocratique mondiale composée de 740 syndicats représentant environ 18,5 millions de travailleuses et travailleurs du secteur du transport dans 154 pays. Elle représente les intérêts des syndicats de travailleuses et travailleurs du transport auprès des instances qui prennent des décisions concernant les emplois, les conditions de travail et la sécurité dans le secteur du transport.

À propos des taux sécuritaires

Payer une chauffeuse ou un chauffeur selon un « taux sécuritaire » signifie rémunérer cette personne pour la totalité du temps travaillé et d'une manière qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de passer du temps à la maison, tout en conduisant de manière sécuritaire. Si une chauffeuse ou un chauffeur possède son propre véhicule, le taux sécuritaire doit être calculé de façon à couvrir les coûts d'achat, d'entretien et d'exploitation de celui-ci. Les systèmes de taux de rémunération sécuritaires obligent légalement les entreprises situées au sommet des chaînes d'approvisionnement du transport routier à appliquer ces taux. On les trouve dans le monde entier, notamment au Canada, en Australie, en Corée du Sud et au Brésil.

SOURCE Le Syndicat Unifor

22 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :