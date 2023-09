3e Salon des innovations technologiques à Québec





QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) organise la troisième édition de son Salon des innovations technologiques qui se tiendra le 30 septembre à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) au 525 boul. Wilfrid-Hamel à Québec, de 10h30 à 16h30.

Ce salon consacré aux innovations technologiques destinées aux personnes ayant une limitation motrice s'adresse à toute la population. L'entrée est gratuite. Il s'agit de l'événement phare des Journées québécoises des lésions médullaires (JQLM) organisées depuis 7 ans par MÉMO-Qc et qui visent à sensibiliser le grand public et les décideurs politiques aux réalités des personnes vivant avec une lésion à la moelle épinière.

(Retrouvez notre programme complet ICI)

Fort du succès obtenu lors des deux premières éditions du salon en 2017 et 2019, ainsi que des 13 éditions du salon du véhicule adapté partout au Québec, MÉMO-QC revient, après plusieurs années d'absence, avec la troisième édition de cet événement fort attendu dans le milieu du handicap.

Dans le domaine des innovations technologiques, les inventions sont constantes. Nous savons qu'il est difficile pour une personne vivant avec des limitations motrices, en plus des défis auxquels elle doit faire face au quotidien, de se tenir informée des progrès en la matière. Partant de ce constat et pour lui faciliter la tâche, nous avons procédé à une sélection des dernières technologies qui nous semblaient les plus pertinentes. Fidèle à notre formule du « salon » qui nous a déjà réussi par le passé, nous présenterons une belle diversité d'exposants : des personnes ayant une limitation motrice, dont des membres de MÉMO-Qc, des entreprises de conception d'aide technique et de produits innovateurs ainsi que de nombreux professionnels.

Sur place, les visiteurs pourront découvrir un grand nombre d'innovations technologiques spécialement conçues pour les personnes ayant une limitation motrice. Ils pourront aussi poser directement leurs questions aux exposants présents, en plus d'assister à de nombreuses démonstrations.

À propos de Moelle épinière et motricité Québec :

MÉMO-Qc est un organisme communautaire créé en 1946 afin d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Des conseillers en intégration vivant eux-mêmes avec une blessure médullaire et des organisateurs communautaires les accompagnent dans leur vie quotidienne et leurs démarches d'intégration. MÉMO-Qc collabore avec plusieurs partenaires pour soutenir la recherche dans le domaine du handicap et aide à l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques. Une équipe vouée à la défense des droits individuels et collectifs vise à sensibiliser le public, les décideurs et les employeurs aux conditions des personnes vivant avec un handicap. Plus de 1200 membres et 80 bénévoles dans toutes les régions du Québec contribuent à son dynamisme et à son épanouissement. (https://www.moelleepiniere.com/)

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

22 septembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :