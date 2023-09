Le fonds privé core-plus phare de CapitaLand Investment dépasse le milliard de dollars singapouriens d'actifs sous gestion avec l'acquisition d'une propriété logistique de catégorie A





Cette opération élargit la diversification du fonds

SINGAPOUR, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- CapitaLand Open End Real Estate Fund (COREF), le fonds régional core-plus phare de CapitaLand Investment Limited (CLI), a acquis une propriété logistique de catégorie A récemment achevée en Corée du Sud pour 112 millions de dollars singapouriens (82,5 millions de dollars américains[1]). Cette acquisition portera les fonds gérés par COREF à plus d'un milliard de dollars singapouriens. La propriété logistique de haut standing, le centre logistique Anseong Seongeun, comprend deux bâtiments de quatre étages avec des niveaux inférieurs d'une superficie locative nette totale de 60 407 mètres carrés.

La propriété occupe une position stratégique dans la région nord-ouest d'Anseong, un centre logistique émergent dans la province de Gyeonggi. Il est bien desservi par des autoroutes primaires qui offrent un accès facile à Séoul et aux principaux centres de population de la grande région de Séoul. La proximité d'une nouvelle autoroute, dont l'achèvement est prévu en 2024, améliorera encore l'accessibilité de la propriété.

M. Matthew Sohn, directeur de CLI pour la Corée, a déclaré : « En nous appuyant sur les capacités de notre équipe en matière de recherche et d'exécution de contrats et sur notre expérience de plus de 20 ans, nous avons obtenu cet actif de grande qualité à un prix attractif grâce à un exercice hors marché. Nous nous attendons à ce que l'offre logistique diminue de manière significative à moyen terme en raison de la hausse des coûts de construction, des problèmes de financement des projets et des restrictions plus strictes en matière d'aménagement. Selon nous, cet actif présente un potentiel, car il jouit d'un emplacement de choix dans la région nord-ouest d'Anseong, un sous-marché en plein essor qui a attiré d'importantes sociétés de logistique et plusieurs sociétés d'investissement internationales venues investir dans des actifs logistiques. »

M. Simon Treacy, PDG du capital-investissement et de l'immobilier chez CLI, a déclaré : « Cet investissement vient compléter le portefeuille existant de COREF, composé de 10 actifs de bureaux et de logements multifamiliaux au Japon, à Singapour et en Australie, et diversifie le portefeuille dans le secteur logistique sud-coréen, qui fait preuve d'une grande résilience. La demande d'installations logistiques de qualité dans le pays est forte et augmente régulièrement en raison de l'accélération de la croissance du commerce électronique, qui a permis au pays d'avoir l'un des taux de pénétration du commerce électronique les plus élevés au monde. Cette opération s'inscrit également dans le cadre des principaux thèmes d'investissement de COREF, qui comprennent la capitalisation des sous-marchés émergents dans les pays développés ciblés par le fonds et la domination croissante du commerce électronique. »

« L'Asie-Pacifique continue de tirer parti d'une urbanisation rapide et d'une croissance économique robuste. Depuis le lancement de COREF, nous avons construit un portefeuille diversifié de 11 actifs de qualité dans quatre pays d'Asie-Pacifique qui offrent aux investisseurs des rendements ajustés au risque attrayants. Nous continuerons de tirer parti de l'expertise de nos équipes nationales sur le terrain pour développer nos fonds privés », a ajouté M. Treacy.

[1] Taux de change : 1 dollar américain = 1,35831 dollar singapourien

Portefeuille de COREF

Depuis sa création en septembre 2021, COREF a investi dans quatre immeubles de bureaux en Australie, au Japon et à Singapour ; il a étendu ses activités dans le secteur multifamilial au Japon en avril 2023 avec l'acquisition de six immeubles multifamiliaux dans le centre d'Osaka ; et se diversifie maintenant davantage dans le secteur de la logistique en Corée du Sud.

CLI en Corée

Avec l'acquisition par COREF du centre logistique Anseong Seongeun, le portefeuille de CLI en Corée comprend cinq actifs logistiques, quatre immeubles de bureaux et quatre centres de données en cours de développement. Par l'intermédiaire de son unité d'hébergement The Ascott Limited, détenue à 100 %, et de son fonds d'hébergement CapitaLand Ascott Trust, CLI possède également 10 résidences et hôtels avec services, soit plus de 2 700 unités à Séoul, Busan, Cheongju, Incheon, Jeju et Seongnam.

À propos de CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

Basée à Singapour et cotée en bourse, CapitaLand Investment Limited (CLI) est une société de gestion d'investissements immobiliers mondiale de premier plan avec une forte présence en Asie. Au 30 juin 2023, CLI comptait près de 134 milliards d'actifs immobiliers sous gestion, et environ 89 milliards de fonds immobiliers sous gestion, qu'elle détient par l'intermédiaire de six fiducies de placement immobilier et fiducies commerciales cotées en bourse, ainsi que plus de 30 véhicules d'investissement privés en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Ses catégories d'actifs immobiliers diversifiés couvrent le commerce de détail, les bureaux, l'hébergement, les parcs d'affaires, l'industrie, la logistique et les centres de données.

CLI a pour objectif d'augmenter son fonds sous gestion et ses revenus liés aux frais grâce à la gestion de fonds, à la gestion de l'hébergement et à l'ensemble de ses capacités d'exploitation, et de maintenir une gestion efficace du capital. En tant que branche de gestion des investissements du groupe CapitaLand, CLI a accès aux capacités de développement et aux opportunités d'investissement de la branche de développement de CapitaLand.

En tant qu'entreprise responsable, CLI place le développement durable au coeur de ses activités et s'est engagée à atteindre zéro émission nette pour les portées 1 et 2 d'ici 2050. CLI contribue au bien-être environnemental et social des communautés où elle opère, tout en offrant une valeur économique à long terme à ses parties prenantes.

Émis par : CapitaLand Investment Limited (Co. Regn.: 200308451M)

Avis important

L'admission et la cotation de CapitaLand Investment Limited sur le Singapore Exchange Securities Trading Limited ont été parrainées par J.P. Morgan (S.E.A.) Limited. J.P. Morgan (S.E.A.) n'assume aucune responsabilité quant au contenu de cette annonce.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de produits d'investissement à des investisseurs ni une sollicitation d'investisseurs dans un territoire où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2213108/Anseong_Seongeun_Logistics_Centre.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2213122/CapitaLand_Logo.jpg

21 septembre 2023 à 22:55

