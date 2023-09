PRÈS DE 50 CHERCHEUSES ET CHERCHEURS RÉUNIS POUR MIEUX SOUTENIR LES EFFORTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, CIVILE ET DÉFENSE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES





Projet d'unité mixte de recherche en sécurité publique, civile et défense à Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Près de 50 chercheuses et chercheurs se sont réunis hier au Collège militaire royal de Saint-Jean (CMRSJ) à l'invitation de NexDev | Développement économique Haut-Richelieu, d'Innosécur et de l'Institut national de recherche scientifique (INRS). Cette rencontre leur a permis de faire ressortir des thématiques de recherche les plus pertinentes pour appuyer les efforts de sécurité publique, civile et défense dans le contexte de changements climatiques grandissants.

Les conclusions de la journée viennent confirmer la pertinence de créer une unité mixte de recherche (UMR), un regroupement réunissant plusieurs organisations pour former un pôle de recherche et d'innovation. Cette nouvelle UMR dédiée aux enjeux de sécurités en contexte climatique sera centralisée à Saint-Jean-sur-Richelieu, reconnu pour sa concentration d'expertises en sécurité.

Une première rencontre fédératrice

En plus des chercheuses et chercheurs de l'INRS, ceux de l'École de technologie supérieure (ETS), du CMRSJ, du Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile (Centre RISC), Groupe CTT spécialisé en textile technique et du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu étaient présents pour mettre en commun leurs expertises et réfléchir à la valeur ajoutée d'une UMR spécialisée en sécurité civile et publique. Durant cette rencontre, il a été décidé qu'un comité d'implantation ainsi qu'un comité d'orientation scientifique seront mis sur pied à l'avenir.

L'entreprise Rheinmetall Canada, l'organisme SOPFEU et la direction régionale du ministère de la Sécurité publique étaient également présents à titre d'observateurs invités afin de s'imprégner des échanges. Leur présence permettra une meilleure liaison dans la préparation d'un second événement qui se tiendra cet automne afin de lier les contributions des chercheuses et chercheurs, et des entreprises avec les besoins des intervenantes et intervenants de première ligne (corps militaires, policiers et pompiers).

Une UMR pour favoriser la synergie

Le projet d'UMR dans le Haut-Richelieu vise à accélérer la capacité de recherche de haut niveau et à stimuler l'innovation sociale et technologique dans le domaine de la sécurité publique, civile et défense. Elle a aussi pour objectif de développer un leadership national et international dans ce secteur stratégique pour le Québec. « Lorsqu'elle se concrétisera, l'unité mixte de recherche permettra à la région et au Québec de mieux intervenir lors de catastrophes naturelles et d'être encore plus innovants pour améliorer la sécurité des communautés, des personnes et de leurs biens. C'est un projet porteur et nous sommes ravis d'avoir réuni ces partenaires hautement qualifiés pour y travailler » a indiqué madame Carole Cardinal, directrice générale de NexDev | Développement économique Haut-Richelieu et d'InnoSécur.

«?L'INRS se positionne comme un moteur scientifique tournée vers le développement de la société québécoise. Dans un contexte où les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques se multiplient, les travaux sur les enjeux de sécurité civile et publique sont essentiels. L'INRS est fier de contribuer, au côté de ses partenaires, à ce projet qui apportera des solutions novatrices?», ajoute Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Depuis 2020, l'INRS a constitué cinq UMR, en collaboration avec ses partenaires universitaires du réseau de l'Université du Québec : cybersécurité (INRS-UQO), études autochtones (INRS-UQAT), matériaux et technologies pour la transition énergétique (INRS-UQTR), santé durable (INRS-UQAC) et transition numérique (INRS-UQAR).

Fort de cette expérience, l'INRS aspire à coconstruire une initiative unique avec les partenaires impliqués dans le projet d'UMR dans le Haut-Richelieu, à la fois interordre et industrielle, misant sur les forces des entreprises, des établissements de niveau collégial et universitaire, ainsi que des organismes de développement économique du territoire pour propulser la recherche en réponse aux besoins des milieux.

Zone d'innovation en sécurité civile, publique et défense dans le Haut-Richelieu

Les zones d'innovation assurent la mise en commun du savoir-faire des entreprises privées et des instituts de recherche afin de développer des projets innovants. Le projet du Haut-Richelieu est d'aider les intervenantes et intervenants de première ligne à être plus efficaces et à diminuer leur exposition au risque lors de l'intervention, de la prévention et du rétablissement en situation d'aléa majeur, le tout afin de sécuriser les personnes et les biens.

Le projet de zone d'innovation dans le Haut-Richelieu figure parmi les dossiers toujours en lice pour obtenir une désignation auprès du gouvernement. Une version bonifiée d'appuis et d'intentions d'investissement importants a été déposée le 6 septembre dernier. La rencontre d'hier est une étape importante en vue de créer une UMR qui sera l'un des piliers du projet de zone d'innovation en sécurité civile et publique déposé auprès du gouvernement du Québec par la région.

Invitation aux entreprises

Les entreprises qui oeuvrent dans le domaine de la sécurité civile et publique, ainsi que les intervenantes et intervenants de première ligne (corps policiers, policiers et ambulanciers) qui aimeraient s'impliquer dans le projet d'unité mixte de recherche sont invités à communiquer avec Antoine De Tilly, directeur développement économique chez NexDev à l'adresse suivante : [email protected]

