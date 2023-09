Réduction temporaire et partielle des services de première ligne au Refuge de jour Chez Doris





MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Chez Doris, un organisme offrant des services aux femmes en situation de précarité et d'itinérance annonce la réduction temporaire et partielle de ses services de première ligne dispensés au 1430, rue Chomedey à compter du samedi 26 septembre 2023, pour une période approximative de deux mois.

Pendant cette période, l'accès aux repas, aux lits de jour et aux intervenantes sera temporairement indisponible. Cependant, le refuge de jour continuera de fonctionner de manière limitée du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00. Les services fournis pendant cette période incluront la gestion des appels téléphoniques, le courrier (y compris le courrier des clientes), les demandes de réservations de lits d'urgence au refuge de nuit, ainsi que la réception de dons de vêtements d'hiver et de produits d'hygiène.

Afin de continuer à assister les femmes en situation d'itinérance, Chez Doris offrira des services à la porte tous les mardis et jeudis entre 13h00 et 16h00. Les clientes pourront ainsi récupérer leur courrier, leurs médicaments, accéder à des vêtements d'urgence, à des produits d'hygiène ou à des références.

Pendant cette période, le refuge de nuit d'urgence et le centre de santé et de services sociaux de Chez Doris demeureront ouverts et continueront de fournir leurs services habituels. Le refuge de nuit continuera d'offrir 24 lits et fournira aux femmes le dîner, le petit déjeuner, ainsi que des collations à emporter pour la journée. Le centre de santé et de services sociaux de Chez Doris maintiendra son programme de gestion financière, ses services de soutien et de placement en logement, ses activités sociorécréatives, sa programmation autochtone, les soins de pieds, les services infirmiers, sa programmation de réaffiliation sociale, et les rendez-vous médicaux une fois par mois.

Au cours des deux mois, Chez Doris se concentrera sur le recrutement, l'intégration et la formation de nouveaux membres du personnel pour renforcer son équipe. Chez Doris fait face aux mêmes difficultés que tous les autres organismes communautaires à Montréal en ce qui concerne l'embauche de personnel. Les problématiques des femmes auprès desquelles Chez Doris intervient sont de plus en plus complexes et exigeantes, ce qui a un impact sur les employés.

De plus, des rénovations des installations sont prévues afin de mettre aux normes et d'améliorer la qualité des locaux de l'organisation, tant pour le personnel que pour les clientes.

21 septembre 2023

