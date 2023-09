Digitate et Toshiba Global Commerce Solutions proposent ensemble des services connectés de nouvelle génération basés sur l'intelligence





Digitate, un important fournisseur de logiciels d'entreprise basés sur le modèle SaaS pour les opérations informatiques et commerciales, annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Toshiba Global Commerce Solutions (Toshiba), un leader mondial des technologies électroniques pour les points de vente. Dans le cadre de cette collaboration, Toshiba va fournir des services d'assistance de nouvelle génération aux détaillants de toute l'Europe via la plateforme igniotm AIOps de Digitate.

Ce partenariat permet aux clients de Toshiba Global Commerce Solutions de bénéficier d'un support piloté par l'IA dans un environnement de vente au détail multi-fournisseurs. Il assure en outre la résilience des fonctions commerciales essentielles des clients en identifiant et en diagnostiquant automatiquement les problèmes, en les résolvant de manière proactive et en aidant à les prévoir et à les prévenir.

« Le partenariat stratégique entre Digitate et Toshiba Global Commerce Solutions est l'épine dorsale technologique de l'offre Connected Services de Toshiba. Il va transformer les opérations de leur Command Center et améliorer le service aux clients détaillants », déclare Ritu Dubey, Global Head of New Business Sales and Market Development chez Digitate. « Nous sommes déterminés à rassembler les meilleures solutions de leur catégorie, propulsées par igniotm, afin d'accélérer les parcours d'entreprises de détail autonomes des clients, tout en aidant Toshiba Global Commerce Solutions à jeter des bases solides pour l'innovation et la croissance de demain. »

En avril 2023, Digitate a déployé igniotm chez Toshiba Global Commerce Solutions en 21 jours à peine ? un record pour une implémentation igniotm. Ce tour de force est l'illustration du délai de rentabilité sur lequel les clients européens de Toshiba Global Commerce Solutions peuvent compter lorsqu'ils choisissent les Connected Services.

« Notre collaboration avec Digitate nous a permis d'améliorer pas à pas les services offerts à nos clients. Grâce aux technologies igniotm AIOps, nous pouvons innover en permanence sur le marché concurrentiel de l'automatisation de la vente au détail », explique Margriet van Schaik, VP Services chez Toshiba Global Commerce Solutions en Europe. « L'élargissement de notre offre Connected Services débouche sur un modèle de maintenance proactive pour les détaillants, basé sur les prédictions de l'IA. Dans cette nouvelle offre, nous intégrons pleinement la complexité des magasins de détail et les technologies que les détaillants déploient ? en plus de celles de Toshiba. Et satisfaire leurs clients, c'est précisément ce que les détaillants veulent faire jour après jour. »

Jules Harms, Director of Professional Services chez Toshiba Global Commerce Solutions en Europe, ajoute : « En recueillant des informations sur les équipements et les applications logicielles, puis en comprenant les dysfonctionnements récurrents des composants et des processus logiciels à l'aide de l'analyse IA d'igniotm, les détaillants résolvent les problèmes de manière proactive, avant qu'ils ne perturbent les opérations des magasins. Et l'effet boule de neige positif de la réduction des émissions de CO 2 du fait de la diminution des visites physiques des techniciens dans les points de vente est une excellente nouvelle pour notre planète comme pour les détaillants et les consommateurs soucieux de l'environnement. »

À propos de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions permet aux détaillants de croître et de prospérer grâce à un écosystème dynamique de solutions et de services plus intelligents et agiles, qui donnent la possibilité aux détaillants d'évoluer avec les différentes générations de consommateurs et de s'adapter aux conditions du marché. Soutenus par une organisation mondiale d'employés et de partenaires dévoués, les détaillants jouissent d'une plus grande visibilité et d'un meilleur contrôle sur leurs opérations, tout en ayant la flexibilité nécessaire pour créer, étendre et transformer les expériences de vente au détail afin que celles-ci anticipent et répondent aux besoins toujours changeants des consommateurs. Rendez-vous sur commerce.toshiba.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube pour avoir plus d'informations.

À propos de Digitate

Digitate est un fournisseur leader de logiciels qui apportent agilité, sécurité et résilience aux opérations informatiques et commerciales grâce à des solutions ultra performantes. igniotm, le produit phare de Digitate, est un logiciel AIOps primé qui redéfinit l'environnement des entreprises avec son approche unique en boucle fermée. En combinant le contexte, des perspectives et une automatisation intelligente, igniotm identifie et prévient les problèmes de manière autonome. Les clients de l'entreprise sont des organisations de premier plan opérant dans de nombreux secteurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nos clients bénéficient de nos solutions innovantes, rendez-vous sur notre site web digitate.com ou bien suivez-nous sur X et LinkedIn.

21 septembre 2023 à 15:45

