Les dernières données cliniques présentées lors de la Wound Weektm 2023 de l'APWCA illustrent l'importante et nouvelle utilité clinique de la plateforme d'imagerie Point-of-Care MolecuLight





6 affiches cliniques et une présentation, contenant les nouveaux résultats d'une étude portant sur 1 447 patients, soulignent l'étendue des avantages cliniques du dispositif MolecuLight pour le traitement des plaies

TORONTO et PHILADELPHIE, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , leader de l'imagerie point-of-care par fluorescence pour la détection en temps réel de plaies contenant des charges bactériennes élevées, annonce la présentation de 6 affiches cliniques, d'une présentation et d'un atelier pratique à la réunion Wound Week tm de l' American Professional Wound Care Association (APWCA), qui se tient du 20 au 24 septembre 2023 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Wound Week est une réunion multidisciplinaire de premier plan de professionnels des soins des plaies qui présente les résultats cliniques de pointe et les meilleures pratiques présentées par son corps professoral expert.

« Les preuves sont irréfutables », déclare le Dr Thomas Serena, fondateur et directeur médical de The SerenaGroup® . « L'importance de l'imagerie point-of-care de la charge bactérienne de MolecuLight en tant qu'outil pour tous les praticiens du traitement des plaies est à nouveau étayée par les résultats de notre étude multicentrique portant sur 1 447 patients et intitulée "Antimicrobial prescribing trends in 1,447 outpatient wound assessments: baseline rates and impact of bacterial fluorescence imaging". L'utilisation de MolecuLight a permis de réduire l'utilisation d'antibiotiques de 78 %, ce qui montre que l'identification et la caractérisation des charges bactériennes élevées dans les plaies peuvent aider les cliniciens à prendre des décisions plus éclairées et à fournir le traitement le plus approprié ». Les résultats de l'étude sont d'abord présentés sous forme d'affiches à la Wound Week 2023.

« Nous sommes ravis des preuves cliniques significatives supplémentaires présentées lors de la Wound Week 2023, qui montrent les résultats impressionnants dérivés des dispositifs point-of-care MolecuLight », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Les connaissances cliniques éclairées par la plateforme MolecuLight couvrent le continuum du soin des plaies, notamment l'hygiène des plaies, la préparation du lit de la plaie, la gestion des antimicrobiens et l'engagement des patients (grâce à l'incorporation de MolecuLight). En plus de ces avantages, MolecuLight contribue à lutter contre les inégalités raciales, car c'est une technologie d'imagerie qui améliore la détection des bactéries sur toutes les couleurs de peau. L'intégration de MolecuLight dans les soins aux patients a permis d'améliorer les résultats de la cicatrisation des plaies, comme le montrent les résultats d'un nouvel essai contrôlé randomisé de 12 semaines ».

Les 6 affiches cliniques et la présentation mettant en vedette le dispositif MolecuLight i:X lors de la réunion Wound Week 2023 sont les suivantes :

Les affiches du Dr. Alisha Oropallo (Northwell Comprehensive Wound Healing Center, Lake Success, NY) :

12-week RCT Evaluating Impact of Routine Fluorescence Imaging of Bacteria on DFU Healing Rates





Pseudomonas Scrub Down: Advances in Wound Imaging Objectively Confirm the Efficacy of Acetic Acid Against this Pathogen



Télécharger l'affiche



Les affiches par le Dr Charles Andersen (Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Base interarmées Lewis-McChord, WA) incluent :

Bacterial load imaging of chronic wound bacteria supports patient adherence, empowerment and may prevent negative outcomes



Télécharger l'affiche





Strategies to improve equity in wound bacterial-infection assessments on skin of color



Télécharger l'affiche





Multimodal imaging device for real-time bacterial load and thermal imaging: a study of synergy in clinical wound assessment workflow

Les affiches du Dr Thomas Serena (SerenaGroup Research Foundation, Cambridge, MA) comprennent :

Antimicrobial prescribing trends in 1,447 outpatient wound assessments: baseline rates and impact of bacterial fluorescence imaging



Télécharger l'affiche



Les présentations cliniques citant le dispositif MolecuLight, utilisable sur le lieu de soins, sont les suivantes :

Co-localization of High Bacterial Load with Regions of Pain in Venous Leg Ulcers: Imaging Informs Interventions and Validates Patient Self-Reported Pain par le Dr. Oropallo le vendredi 22 septembre 2023 de 17h30 à 18h30 dans la salle des sessions générales. Cette présentation décrit une nouvelle application clinique des dispositifs d'imagerie MolecuLight : Le ciblage objectif et la validation de la douleur associée à la plaie et rapportée par le patient.

Outre les affiches et présentations cliniques de la Wound Week , les appareils d'imagerie MolecuLight i:X® et DXtm feront l'objet d'une démonstration lors de l'atelier de compétences pratiques le samedi 23 septembre de 14h45 à 16h45 dans le Salon G. Ils seront également disponibles pour des démonstrations au stand MolecuLight #40 dans le hall d'exposition.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société d'imagerie médicale privée qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie fluorescente sur plusieurs marchés cliniques. Les appareils commerciaux de MolecuLight, qui comprennent les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, sont des appareils d'imagerie portables au point de service pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible, qui comprend deux codes CPT®. Un premier code concerne le travail réalisé par le médecin, à savoir une « imagerie par fluorescence en vue de déterminer la présence, l'emplacement et la charge de bactéries ». Le second code concerne le paiement dû à l'établissement pour les paramètres relatifs au service ambulatoire de l'hôpital (HOPD) et au centre de chirurgie ambulatoire (ASC) via une affectation de classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux ayant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Télécharger l'image promotionnelle de la Wound Week 2023

CONTACT:



Rob Sandler

Directeur Marketing

MolecuLight Inc.

T. +1.647.362.4684

[email protected]

www.moleculight.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2216877/MolecuLight_Latest_Clinical_Evidence_Presented_at_APWCA_s_Wound.jpg

21 septembre 2023 à 13:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :