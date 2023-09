FP Markets remporte un triplé pour la deuxième fois consécutive aux Global Forex Awards 2023





FP Markets remporte les prix « Best Value Broker - Global », « Best Broker - Europe » et « Best Partners Programme - Asia » et réalise un triplé pour la deuxième fois consécutive aux Global Forex Awards 2023

SYDNEY, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Courtier leader en Forex et CFD, FP Markets continue de se démarquer en raflant plusieurs prix lors de la prestigieuse cérémonie des Global Forex Awards 2023, qui a eu lieu à Limassol. Sacrée « Best Value Broker - Global » (« Meilleur courtier - International ») pour la cinquième année consécutive, et « Best Broker - Europe » (« Meilleur courtier - Europe ») et « Best Partners Programme - Asia » (« Meilleur programme de partenariat - Asie ») pour la deuxième fois consécutive, ces distinctions représentent une nouvelle étape importante pour l'entreprise et font suite à une série de prix prestigieux qui lui ont été décernés récemment par les professionnels du secteur. FP Markets a été nommé meilleur courtier CFD en Afrique lors des FAME Awards 2023 plus tôt dans l'année, et a également reçu les prix de la meilleure exécution des transactions et du courtier le plus transparent lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023 en juin.

Pour sa sixième édition, la cérémonie des Global Forex Awards s'est déroulée au Siaro Loft à Limassol, à Chypre, et a attiré des candidatures très compétitives provenant des principales sociétés de courtage du secteur. Le grand nombre de participants fut la preuve du succès et de la popularité de l'événement. Les lauréats ont reçu plusieurs prix prestigieux, notamment pour leur exécution des transactions, leur approche transparente, leur service à la clientèle de premier ordre et leurs programmes de partenariat.

Craig Allison, PDG de FP Markets, a déclaré : « FP Markets est ravie d'avoir remporté trois prix. Le fait d'avoir gagné le prix du meilleur courtier à l'international, du meilleur courtier Europe et du meilleur programme de partenariat pour l'Asie démontre la portée mondiale de la société ainsi que l'engagement et le dévouement de l'équipe de FP Markets à offrir la meilleure expérience possible en matière de trading. Des traders à court terme aux investisseurs à long terme, en passant par les Introducing Brokers (IB), les affiliés, les MAM et les partenaires régionaux, nous servons une large base d'utilisateurs dans le monde entier et offrons une large sélection de marchés à négocier pour répondre à tous les styles de trading. Notre marque forte et nos conditions de trading compétitives ont fait de nous un choix populaire pour les traders et les investisseurs du monde entier ; nous sommes fiers et reconnaissants de la reconnaissance internationale que nous recevons régulièrement ».

Créée en 2005, FP Markets est une marque multi-réglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés auprès de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads toujours serrés, une exécution ultrarapide, un service client multilingue inégalé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et différents types de comptes pour correspondre à toutes les stratégies et tous les styles de négociation.

À propos de FP Markets :

· FP Markets est un courtier mondial de Forex et de CFD multi-réglementé, avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur.

· La société offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

· Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader et Iress.

· Le service client multilingue exceptionnel de l'entreprise, disponible 24 h/24 et 7 j/7, a été récompensé par Investment Trends et a reçu le prix « The Highest Overall Client Satisfaction Award » pendant cinq années consécutives.

· FP Markets a été nommée « Best Global Forex Value Broker » quatre années de suite (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards.

· FP Markets s'est vu décerner le prix « Best Forex Broker ? Europe » et du « Best Forex Partners Programme ? Asia » lors des Global Forex Awards 2022.

· FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

· FP Markets sacré « Best CFD Broker in Africa » aux FAME Awards 2023.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, consultez le site https://www.fpmarkets.com/ .

21 septembre 2023 à 13:14

