H2 MEET 2023 s'achève sur des jalons remarquables en tant que plaque tournante de l'industrie mondiale de l'hydrogène





GOYANG, Corée du Sud, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- « H 2 MEET 2023 », le premier événement mondial sur l'hydrogène, s'est achevé sur une note triomphante au centre d'exposition KINTEX 1 à Goyang, en Corée du Sud, cimentant son rôle pour la coopération mondiale. La nécessité d'une économie de l'hydrogène unifiée a propulsé l'importance de H 2 MEET.

« Il est impératif de favoriser les efforts de collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les instituts de recherche à l'échelle mondiale. H 2 MEET est devenu l'épicentre de la coopération mondiale dans la construction de la chaîne de valeur de l'hydrogène », a déclaré Nam-hoon Kang, président du comité d'organisation. Il a souligné que la coopération était le pivot de l'industrie complète de l'hydrogène, englobant la production, le stockage, la distribution et l'utilisation.

Jusqu'à 303 entreprises et institutions venues de 18 pays ont participé à l'événement, soit 26 % de plus par rapport à l'année précédente, tout en attirant plus de 32 000 visiteurs, soit une augmentation de 6 % de la fréquentation.

H 2 MEET 2023 était centré sur la « technologie » et le « réseautage. » La conférence H 2 MEET était constituée de trois sessions : le Sommet des leaders, la Journée des pays et le Tech Talk. Ayant pour thème « Accélérer l'économie de l'hydrogène grâce à une technologie de pointe », la conférence a attiré 184 orateurs et 2 000 participants dont des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques et des experts.

La Journée nationale, qui encourage la coopération des politiques sur l'hydrogène entre les nations, a mis en exergue l'intérêt croissant suscité par cette question à l'international. Les Pays-Bas, la Suède, le Canada, l'Australie, l'Allemagne et la Colombie ont présenté à cette occasion leurs politiques et leurs plans.

H 2 MEET a consolidé sa position de plateforme mondiale en hébergeant divers programmes. Le Gala a favorisé les discussions sur la coopération mutuelle entre les entreprises et les acheteurs. Des visites techniques guidées ont permis aux visiteurs de découvrir les entreprises coréennes du secteur de l'hydrogène. L'Alliance mondiale des associations industrielles de l'hydrogène a réuni 15 pays membres.

Pour récompenser les technologies de l'hydrogène, H 2 MEET a présenté le Prix de l'innovation H 2 . En outre, il a collaboré avec l'Association coréenne des journalistes automobiles pour le prix du Meilleur produit médiatique, en introduisant le « Choix des médias mondiaux ». Le grand prix a été décerné à la « SOFC à haut rendement » de MiCoPower, tandis que le « catalyseur de reformage pour la production d'hydrogène » de JM International a remporté le prix de la Production d'hydrogène. Le « Conteneur composite pour le transport d'hydrogène à haute pression » de l'Agence coréenne de promotion de l'industrie du carbone a reçu les honneurs dans la catégorie du Stockage et de la distribution d'hydrogène, tandis que la « Pile à hydrogène-5CSA » de Doosan Fuel Cell a remporté le prix pour l'Utilisation d'hydrogène.

La Réunion commerciale mondiale, en collaboration avec la KOTRA, a attiré 39 acheteurs et donné lieu à environ 280 réunions d'affaires, pour un montant total d'environ 300 millions de dollars. Plus de 20 mémorandums d'entente (MOU) ont été signés, non seulement entre des géants du secteur privé mais aussi entre des entités locales et internationales.

21 septembre 2023 à 11:13

