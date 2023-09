La plus grande fête de l'aviation aura lieu ce week-end à l'aéroport de Saint-Hubert





Food trucks, manèges et plus de 2 000 emplois en aviation disponibles en mode 100 % gratuit

SAINT-HUBERT, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - De samedi à dimanche, ce week-end, la plus grande fête du monde de l'aviation au Québec aura lieu à l'aéroport de Saint-Hubert. Cet événement hors norme se veut une invitation à toute la famille à venir découvrir le monde de l'aviation tout en profitant de nombreuses activités gratuites. Portes ouvertes de tous les avions du Groupe Chrono, dont les Boeing 737, food trucks, spectacles de musique, manèges, cadeaux pour les enfants seront au menu de cette activité unique. C'est plus de 2 000 postes qui seront à combler lors de cet événement organisé conjointement par Chrono Aviation, LUX FBO, Waas et les Forces armées canadiennes.

« On souhaite organiser la version la plus délurée de la foire de l'emploi jamais vue. Comment faire ? On a décidé de simplement faire une fête de l'aviation et d'inviter gratuitement toutes les familles. Oui, il y a des emplois disponibles pour tous les postes inimaginables dans le monde de l'aviation, de pilote à mécanicien.ne en passant par agent.e de bord jusqu'aux cuisinier.ière pour préparer les repas, mais c'est un événement que l'on veut familial et le fun pour tout le monde. On a fait venir des manèges, on donne des cadeaux, on permet aux gens de rencontrer les pilotes, de visiter les avions, de faire des découvertes. L'armée, par exemple, apporte son gros matériel, comme un simulateur de tir, pour que les gens puissent vivre une expérience extraordinaire. On ne peut aussi rien annoncer encore, mais il se peut qu'on puisse y voir des appareils absolument uniques », explique Dany Gagnon, vice-président de Chrono.

Le but de l'événement est assez simple : démocratiser le monde de l'aviation et offrir aux familles et aux visiteurs une expérience unique pour passer une merveilleuse journée. « On sait qu'une foire de l'emploi, c'est souvent relativement ennuyant. Nous, on a fait tout le contraire. On s'est dit qu'on invitait tout le monde à venir célébrer l'aviation en mode 100 % gratuit. On met le paquet pour que les gens aient du fun. On s'est, par exemple, amusé à faire un concours entre la cheffe cuisinière pour les repas dans nos avions et les chef.fe.s de l'armée canadienne qui prépare les rations packs pour savoir qui confectionne les meilleurs repas. Au pire, on a aussi un food truck avec un bar à poutine pour ceux et celles qui n'aimeront pas ça », rigole M. Gagnon.

« Si j'avais à résumer les journées, je dirais que c'est une grosse fête foraine gratuite pour permettre aux gens de rêver, de découvrir et de connaître toutes les possibilités qu'offre le monde de l'aviation. Oui, il y a des emplois offerts, on a une panoplie de postes dès maintenant, mais ce sont surtout des journées où on aura du fun. On fera même tirer des vols d'avions gratuits parmi tous les visiteurs », conclut le vice-président.

C'est donc une invitation à tous, petits et grands, à venir découvrir le monde de l'aviation pendant deux jours au terminal Lux, à l'aéroport de Saint-Hubert.

Rappel des informations importantes

Où : Terminal Lux

4755 chemin de la Savane

Longueuil, QC

Quand : de 10 à 17 h samedi et dimanche 23 et 24 septembre

Coût : Tout est gratuit : le stationnement, l'entrée, les activités, la nourriture ainsi que les boissons

Inscription : Aucune inscription préalable n'est nécessaire. L'activité est ouverte à toutes et à tous.

21 septembre 2023 à 10:55

