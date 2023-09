Rasa est fière d'annoncer son premier partenariat au Chatbot Summit à l'ExCeL London 2023





Rasa va dévoiler ses dernières innovations en matière d'IA générative et d'utilisation sécurisée des grands modèles de langage (LLM) pour créer des expériences conversationnelles exceptionnelles.

LONDRES, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rasa, leader de la technologie d'IA conversationnelle, a le plaisir d'annoncer son partenariat Premier Platinum avec le Chatbot Summit pour la 7e édition internationale de l'événement qui se tiendra à l'ICC ExCeL de Londres les 11 et 12 octobre 2023.

Rasa est enthousiaste à l'idée de rejoindre l'écosystème du Chatbot Summit et de s'associer à Sunrize pour permettre ensemble l'accélération de l'adoption de l'IA conversationnelle et générative.

Rasa est à l'avant-garde dans le domaine des assistants conversationnels IA de niveau supérieur, et permet aux entreprises de créer des expériences de marque adaptatives pour leurs clients en gérant les conversations de manière fluide et avec plus de résilience que jamais auparavant. Rasa vise à vous offrir le meilleur des deux mondes : une gestion supérieure du dialogue qui reste fermement alignée sur la logique métier prédéfinie pour une fiabilité et une sécurité maximales, tout en offrant une grande facilité d'utilisation pendant le processus de construction de l'assistant d'IA. Tout cela est possible grâce à l'utilisation des LLM au coeur de la plateforme, ce qui permet d'offrir une expérience client conversationnelle de haut niveau.

Alan Nichol, directeur technique et cofondateur de Rasa, et Patrick Viau, directeur de l'expérience client, ont invité Deutsche Telekom à les rejoindre sur scène pour évoquer la collaboration de Rasa et Telekom dans la création d'assistants intelligents et pour partager la vision de Rasa sur la façon dont l'IA générative va façonner les interactions avec les clients à l'avenir. Ne manquez pas non plus une autre session avec le Dr Alan Nichol sur le thème « La nouvelle plateforme Rasa : développement low-code et pro-code d'assistants LMM natifs fiables ».

« Nous sommes ravis de nous associer au Chatbot Summit à un moment aussi important pour l'industrie et de dévoiler à cette occasion l'innovation produit de Rasa qui change la donne ! » Patrick Viau, directeur de l'expérience client

Visitez le stand A600 pour :

En savoir plus sur le lancement du nouveau produit de Rasa

Découvrir comment Rasa vous aide à créer des expériences client intuitives

Partager vos idées, poser vos questions et rencontrer les experts de Rasa

À propos de Rasa

Rasa est la première plateforme ouverte d'IA conversationnelle générative qui permet de créer et d'offrir des assistants IA de niveau supérieur. Avec Rasa, les marques peuvent tirer parti de la puissance de l'IA générative pour créer des expériences de marque adaptatives pour leurs utilisateurs. En automatisant les processus, en améliorant la satisfaction des clients et en recueillant des informations précieuses, Rasa permet aux marques de créer des interactions client exceptionnelles tout en réduisant les coûts. Plébiscitée par les startups des entreprises du Fortune 500, Rasa garantit la confidentialité, la sécurité et l'évolutivité des données pour les entreprises de toutes tailles. Rasa est une société privée financée par Accel, Andreessen Horowitz et Basis Set Ventures. www.rasa.com

À propos du Chatbot Summit | La maison des meilleurs bots du monde

Après le succès des éditions précédentes tenues à Berlin, Tel Aviv et Tokyo, qui ont réuni au total plus de 10 000 leaders de l'IA générative et conversationnelle, le Chatbot Summit a choisi l'ExCeL London comme nouveau lieu d'accueil, avec le soutien de London & Partners et de Visit Britain.

Cet événement très attendu se déroulera à l'ExCeL Capital Suite et attirera plus de 1 000 leaders qui se réuniront pour apprendre, se connecter, collaborer, et ensemble, façonner le marché et donner le ton de notre avenir.

Pour en savoir plus sur le Chatbot Summit, rendez-vous sur notre site Internet : www.chatbotsummit.com

21 septembre 2023 à 09:00

