Sondage Léger - Vidéotron, l'entreprise offrant la meilleure qualité de service client au Québec





MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Un sondage conduit par Léger entre le 1er et le 7 août dernier auprès de 1000 répondants a révélé que Vidéotron était considérée par les Québécois comme étant l'entreprise de télécommunications offrant la meilleure qualité de service client au Québec en 2023. Vidéotron se trouve même loin en tête de ce sondage en étant citée près de deux fois plus que sa plus proche concurrente, réaffirmant ainsi son statut de leader en matière de service à la clientèle.

« Vidéotron a toujours placé le client au coeur de ses priorités et de tous ses efforts. Aujourd'hui, elle se démarque une fois de plus au sein de l'industrie grâce à l'excellence du service qu'elle offre. Ces résultats sont le reflet direct du talent, de l'engagement et du travail exceptionnel de nos équipes, partout au Québec », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Preuve additionnelle du lien privilégié qu'entretient Vidéotron avec la population québécoise, l'entreprise a, cette année, augmenté l'écart qui la séparait de sa plus proche concurrente par rapport au même sondage réalisé en 2022. Rappelons également que Vidéotron a été élue entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois à 17 reprises depuis 2006, selon l'étude Réputation de Léger.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Le 3 avril 2023, Vidéotron a fait l'acquisition de Freedom Mobile inc., créant du même coup le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 juin 2023, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 610 100 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 juin 2023, Vidéotron comptait 1?374 500 clients à son service de télédistribution, 1?716?800 clients abonnés à ses services Internet et 712 100 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a été couronnée l'entreprise de télécommunication offrant le meilleur service client au Québec.

21 septembre 2023 à 07:00

