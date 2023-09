Les employés français, encore trop peu valorisés par leur entreprise





PARIS, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Afin de valoriser et développer leurs talents, les entreprises ont la possibilité d'appliquer différentes mesures. Mais les entreprises françaises y ont-elles suffisamment recours ? Comment oeuvrent-elles pour l'engagement et la rétention de leurs salariés ? Des réponses auxquelles nous avons voulu répondre avec cette dernière étude Capterra pour laquelle nous avons interrogé un panel de 1007 employés français en juillet 2023.

Les facteurs valorisés par les employés lors de l'onboarding

L'intégration en entreprise (ou onboarding), est cruciale lorsqu'un employé débute dans une organisation. Cependant, bien que différentes formules existent, plus d'un tiers des entreprises françaises ont fait l'impasse sur ce processus : 37 % des employés interrogés n'ont bénéficié d'aucun programme d'onboarding lors de leur prise de fonction.

Si les programmes valorisés par les employés se réalisent souvent en présentiel, on peut noter l'essor du digital post-covid avec 23 % des formations se faisant à distance appréciées par ces derniers.

Équilibre entre innovation et interaction humaines

Les outils technologiques peuvent être de véritables atouts pour les entreprises souhaitant réaliser un onboarding moderne et digital : 55 % des répondants ayant utilisé un logiciel lors de leur intégration en valorisent l'utilité (38 % le trouvent "utile", 17 % "très utile") et seulement 16 % expriment le contraire.

Les principaux logiciels utilisés sont :

les logiciels d'onboarding (32 %)

les outils de visioconférence (27 %)

les plateformes d'apprentissages LMS (24 %)

Les 4 facteurs les plus importants durant l'onboarding selon nos répondants :

Disponibilité et accès à tous les outils nécessaires pour effectuer le travail (41 %)

Retour régulier des managers ou RH (36 %)

Accès simple à une base de connaissances (33 %)

Formation de la part des collègues (29 %)

Les 5 formes de reconnaissance de mérites les plus appréciées des Français :

la reconnaissance financière soit les primes et paiements supplémentaires (50 %)

la redistribution des bénéfices de l'entreprise aux employés (35 %)

les remerciements publics (23 %) et feedbacks positifs des managers ou RH (23 %)

Une promotion (20 %)

Bien que l'aspect financier reste le facteur principal, les résultats montrent que la gratitude exprimée envers les collaborateurs est également appréciée.

Les avantages sociaux financiers et la flexibilité au travail valorisés par les employés

Offrir des avantages sociaux aux employés comporte des avantages tant pour les salariés que pour l'entreprise.

Mais ces avantages sont-ils pour autant ceux qui sont pratiqués par les entreprises ? Parmi les répondants qui bénéficient d'avantages au sein de leur emploi actuel :

30 % indiquent disposer d'avantages de flexibilité horaire

25 % affirment recevoir des avantages liés à l'alimentaire

22 % reçoivent un soutien à la mobilité (aide au transport public, au covoiturage, etc.)

21 % disent bénéficier d'un soutien financier

Seul 1 employé sur 5 indique ne bénéficier d'aucun avantage

Une entreprise sur 3 ne propose pas de plan de développement

Si les employeurs souhaitent avoir des salariés qualifiés, le développement des talents en entreprise est un élément important pour toute organisation.

Cependant, les plans de développement ne sont pas une pratique courante dans toutes les entreprises : 42 % des répondants indiquent ne bénéficier d'aucun programme pour développer leurs compétences, et 17 % affirment ne pas savoir si cette pratique est exercée au sein de leur entreprise.

Les priorités de demain pour les entreprises françaises

Les résultats de notre enquête nous ont permis d'établir 3 priorités sur lesquelles les entreprises doivent se concentrer afin d'attirer de garder les talents au sein de lors organisation, selon les retours des employés interrogés :

l'ajout de bénéfices (23 %)

le déploiement de programme de développement de compétences (19 %)

l'augmentation de la flexibilité au niveau du travail à distance (15 %)

Des résultats qui montrent davantage le désir d'un monde du travail où les entreprises se soucient de plus en plus de la satisfaction et du bien-être de leur personnel, au-delà de la seule performance.

