SWISSto12 obtient un financement de fonds de roulement de 25 millions CHF (26,15 millions EUR) auprès d'UBS pour les activités satellitaires de HummingSat





SWISSto12, l'un des fabricants de satellites et de produits de radiofréquence à la croissance la plus rapide d'Europe, a annoncé l'obtention d'un fonds de roulement de 25 millions CHF (26,15 millions EUR) auprès d'UBS Switzerland AG, la banque universelle multinationale. Ce fonds permettra à SWISSto12 de disposer d'un capital de croissance flexible afin de répondre à la forte demande des clients pour son SmallSat géostationnaire, HummingSat.

Depuis sa création en 2011, SWISSto12 a levé plus de 50 millions EUR de capital-risque auprès d'investisseurs suisses et européens de premier plan, notamment Constantia New Business (CNB Capital), Swisscom Ventures, Swisscanto et la banque cantonale zurichoise (ZKB). Outre ses activités croissantes dans le domaine des produits et sous-systèmes de radiofréquence, le projet de partenariat de SWISSto12 avec l'Agence spatiale européenne (ESA) a obtenu un soutien de plus de 30 millions EUR pour la conception de la plateforme HummingSat, le premier SmallSat destiné à l'orbite géostationnaire.

En 2022, SWISSto12 a annoncé la signature d'un contrat pour la fourniture d'un satellite HummingSat à Intelsat, suivi en mai 2023 d'un contrat pour la fourniture de trois HummingSats à Inmarsat (acquis par Viasat en 2023). La société a actuellement plus de 200 millions EUR de commandes en attente de clients pour ses produits et sous-systèmes de radiofréquence, son partenariat avec l'ESA et ses récents contrats HummingSat.

Pär Lange, partenaire de Swisscom Ventures, déclare : « SWISSto12 est la première entreprise en phase de croissance à vendre un satellite géostationnaire complet à des opérateurs mondiaux de satellites, ce qui témoigne du potentiel de transformation du marché de la plateforme HummingSat et du sens technique et commercial de l'équipe. Avec plus de 200 millions EUR de commandes, SWISSto12 est l'une des rares entreprises en phase de croissance à pouvoir bénéficier d'un fonds de croissance de cette ampleur de la part d'une banque multinationale telle qu'UBS. L'entreprise est extrêmement bien placée pour redynamiser le marché des communications géostationnaires, dont dépendent des milliards de personnes pour leurs services à large bande, de radiodiffusion et de sécurité. »

Peter Gisler, PDG de la SERV, déclare : « En tant qu'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV), nous sommes heureux de contribuer à ce partenariat entre SWISSto12 et UBS et de soutenir SWISSto12 dans sa volonté de saisir de nouvelles opportunités de croissance sur le marché mondial des satellites. »

Emile de Rijk, fondateur et PDG de SWISSto12, déclare : « Ce fonds de roulement de 25 millions CHF avec UBS nous donne une agilité supplémentaire pour exécuter la fabrication et la livraison de nos premiers HummingSats et répondre à la forte demande des clients. Avec HummingSat, SWISSto12 crée une nouvelle classe de petits satellites agiles et performants pour l'orbite géostationnaire, qui sont environ trois à cinq fois plus petits et moins coûteux que les satellites géostationnaires conventionnels, tout en fournissant des services critiques de manière fiable. Nous sommes ravis de répondre à la demande des opérateurs mondiaux de satellites et des gouvernements nationaux avec nos satellites de communication géostationnaires innovants qui permettront de mieux connecter et protéger les utilisateurs dans le monde entier. »

À propos de SWISSto12

SWISSto12 est l'un des principaux fabricants de charges utiles et de systèmes satellitaires avancés, dont HummingSat, un satellite de télécommunications géostationnaire petit mais puissant, développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son programme de partenariat public-privé. HummingSat compte parmi ses clients Intelsat et Inmarsat (acquis par Viasat en 2023). Les satellites et les charges utiles de SWISSto12 bénéficient des technologies d'impression 3D uniques et brevetées de l'entreprise et des conceptions de produits de radiofréquence (RF) associées qui offrent des fonctionnalités RF légères, compactes, très performantes et compétitives. Outre son portefeuille spatial, l'entreprise est également active dans les télécommunications, la surveillance et les applications radar pour l'industrie aéronautique. SWISSto12 s'est développée commercialement avec succès en Europe, aux États-Unis et en Israël et fait partie des entreprises aérospatiales à la croissance la plus rapide en Europe. SWISSto12 a été créée en 2011 par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle est détenue par des investisseurs suisses et européens de premier plan.

À propos d'UBS

UBS réunit l'écosystème mondial de l'investissement, où les personnes et les idées sont connectées et les opportunités concrétisées, et fournit des conseils et des solutions financières à une clientèle fortunée, institutionnelle et d'entreprises dans le monde entier, ainsi qu'à une clientèle privée en Suisse. UBS offre des solutions d'investissement, des produits et un leadership éclairé, est le premier gestionnaire de fortune mondial et fournit une gestion d'actifs à grande échelle et diversifiée, des capacités de banque d'investissement ciblées et des services bancaires aux particuliers et aux entreprises en Suisse. L'entreprise se concentre sur les sociétés qui ont une position concurrentielle forte sur leurs marchés cibles, qui sont efficaces en termes de capital et qui ont des perspectives de croissance structurelle ou de rentabilité attrayantes à long terme.

UBS est présente dans tous les grands centres financiers du monde. Elle possède des bureaux dans plus de 50 régions et sites, avec environ 30 % de ses employés travaillant dans les Amériques, 30 % en Suisse, 19 % dans le reste de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et 21 % dans la région Asie-Pacifique. UBS Group AG emploie plus de 100 000 personnes dans le monde. Ses actions sont cotées au SIX Swiss Exchange et au New York Stock Exchange (NYSE).

21 septembre 2023 à 02:00

