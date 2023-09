Le WGC2023 publie la déclaration de Pékin et la première norme industrielle géothermique au monde





PÉKIN, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 7e Congrès mondial de géothermie (WGC2023) , organisé par la China Petrochemical Corporation (groupe Sinopec) , a officiellement publié les premières normes mondiales de l'industrie géothermique (les « normes ») et la déclaration de Pékin lors de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée à Pékin.

La publication de la norme et de la déclaration de Pékin définit les principes et donne un nouvel élan au développement durable et de qualité de l'industrie géothermique mondiale, ce qui portera le développement de l'énergie géothermique et de l'énergie propre à un nouveau niveau et contribuera de manière positive à relever les défis climatiques, à renforcer la sécurité énergétique et à bénéficier aux populations du monde entier.

La déclaration de Pékin indique qu'avec le soutien de toutes les parties, l'énergie géothermique deviendra l'une des sources d'énergie les plus populaires et les plus compétitives à l'avenir. À cette fin, les participants à la conférence WGC2023 se sont engagés à respecter les principes suivants :

le principe du développement durable et la sensibilisation mondiale au développement de l'industrie géothermique en réponse au changement climatique ;

le principe d'ouverture et de coopération et la promotion conjointe de l'innovation technologique et du développement de haute qualité dans l'industrie géothermique ;

le principe d'équité et de rationalité et la promotion constante de la coopération et du développement de l'industrie géothermique mondiale ;

le principe du bénéfice mutuel et du partage, et l'approfondissement de la coopération dans l'industrie géothermique mondiale.

La déclaration de Pékin appelle également à renforcer la sensibilisation du public et le soutien politique au développement de la géothermie, à faire progresser l'innovation technologique mondiale, à promouvoir la technologie géothermique et l'échange de connaissances, à soutenir la transformation énergétique mondiale et à faire progresser le développement de haute qualité de l'industrie géothermique mondiale.

La norme, qui prend pour référence les pratiques géothermiques de la Chine pour formuler un modèle d'utilisation et de développement durables de l'ensemble du cycle de vie de l'énergie géothermique, fournit une référence complète des normes techniques pour l'industrie géothermique mondiale Elle recommande des pratiques pour le chauffage géothermique hydrothermique à basse et moyenne température, couvrant l'évaluation des ressources géothermiques, le calcul de la charge thermique, la conception du schéma minier, l'ingénierie du forage et de la réalisation, l'ingénierie du chauffage, la surveillance et le contrôle.

« Sinopec a développé de solides atouts et accumulé une riche expérience dans le développement et l'utilisation propres et efficaces de l'énergie géothermique. Notre objectif et notre responsabilité sont d'accélérer les progrès dans ce domaine et de promouvoir une croissance mondiale durable et à faible émission de carbone », a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2215759/WGC2023_Publishes_Beijing_Declaration_World_s_First_Geothermal_Industry_Standard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4284715/SINOPEC_Logo.jpg

20 septembre 2023 à 17:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :