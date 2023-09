Le téléviseur laser de Hisense continue de repousser les limites des scénarios pour un mode de vie intelligent à la maison avec le modèle L5K, le premier téléviseur laser pliable au monde





QINGDAO, Chine, 20 septembre 2023 /CNW/ - Hisense, société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, s'est jointe à des entreprises mondiales comme Leica Camera, Texas Instruments, Nichia et d'autres, dans le cadre du quatrième Forum mondial de l'industrie de l'affichage laser qui s'est tenu aujourd'hui à Qingdao, en Chine.

Dans un discours intitulé « L'essor des scénarios, l'affichage laser inaugure la meilleure ère », Dennys Li, président de Hisense Visual Technology, a présenté la stratégie de Hisense axée sur les scénarios pour la télévision laser. Dans son allocution, Dennys a présenté le parcours de Hisense à la tête d'une innovation mondiale pour le téléviseur laser : en effet, tout a commencé par le lancement du premier téléviseur laser de 100 pouces au monde en 2014, qui a été la clé de la croissance mondiale de l'entreprise. En 2023, Hisense a lancé le premier téléviseur laser 8K au monde, faisant entrer l'industrie dans l'ère des 8K. L'entreprise continue d'innover en réalisant des percées dans les produits axés sur le consommateur, sur la base de ses principaux brevets, des normes internationales et de la qualité.

Répondre aux besoins des consommateurs dans divers scénarios de la vie quotidienne grâce à des produits et services personnalisés est une valeur fondamentale des produits fabriqués par Hisense. Dans le but de répondre à la demande croissante d'écrans surdimensionnés à la maison, Hisense a dévoilé aujourd'hui le premier téléviseur laser pliable L5K au monde, qui offre de véritables couleurs proposées par le moteur laser numérique de nouvelle génération (LPU). Les consommateurs peuvent ainsi vivre une expérience de cinéma avec IMAX Enhanced, grâce à de grands écrans pour salle de séjour qui peuvent facilement passer par une porte tout en étant visuellement esthétiques.

L'essor des scénarios pour un mode de vie intelligent a également accéléré l'innovation collaborative des chaînes industrielles et a augmenté deux fois par rapport à 2021. En juillet dernier, Hisense a formé un partenariat stratégique avec Leica Camera AG, chef de file dans le domaine des lentilles optiques de haute qualité : les deux entreprises ont développé conjointement le premier téléviseur laser Leica, et le premier téléviseur laser offrant une technologie de cinéma maison sera commercialisé en Chine cette semaine.

Le téléviseur laser est à l'avant-garde de la fabrication haut de gamme pour la mondialisation de Hisense. Avec une couverture de plus de 40 pays et régions, les téléviseurs laser de Hisense sont vendus sur plus de 250 canaux grand public, comme Bestbuy et COSTCO aux États-Unis et BOULANGER en France.

Afin de stimuler continuellement la croissance et l'expansion de l'industrie mondiale de l'affichage laser, Hisense tirera pleinement parti de ses ressources mondiales en matière de canaux, en s'engageant fermement à investir dans le développement novateur de l'affichage laser, en forgeant de profondes alliances et en créant l'avenir avec tous les partenaires.

