La Fondation Gates honore les lauréats du prix Goalkeepers 2023 et annonce son engagement à faire progresser les objectifs de développement durable





Parmi les lauréats figurent le Premier ministre japonais Fumio Kishida, Rosalynn et Jimmy Carter, Bono et des activistes du Cameroun, d'Éthiopie et des États-Unis

NEW YORK, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de ses événements annuels Goalkeepers , la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé les lauréats du prix Goalkeepers Global Goals de cette année, reconnaissant les contributions de six leaders remarquables travaillant dans leurs communautés et dans le monde entier pour faire avancer les progrès vers les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD des Nations Unies).

La cérémonie de remise des prix a eu lieu pendant la semaine de l'Assemblée générale des Nations unies, dans la soirée du 19 septembre. Elle a été suivie d'un événement en journée pour discuter des efforts actuels et futurs pour atteindre les objectifs mondiaux par des actions concrètes et de nouvelles approches du financement du développement. Parmi les participants figuraient le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le président kenyan William Ruto, le Premier ministre belge Alexander De Croo, Bill Gates, Melinda French Gates et plus de 400 jeunes acteurs du changement venus du monde entier.

En début de semaine, la fondation a réagi à l'inversion alarmante des progrès réalisés dans le cadre de l' objectif mondial n° 3 en annonçant des engagements d'un montant total de 200 millions de dollars pour contribuer à l'accès universel aux produits de planification familiale et à l'information, à la fourniture plus rapide de solutions sanitaires vitales et à la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

« À mi-chemin de l'échéance fixée pour les objectifs de développement durable, notre rapport annuel Goalkeepers montre que sur 18 indicateurs ? de la pauvreté à l'égalité des sexes, de l'éducation à la sécurité alimentaire, de la santé au climat ? le monde n'est pas sur la bonne voie », a déclaré Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates. « Mais nous voyons aussi où l'innovation, l'investissement et le travail extraordinaire d'acteurs du changement passionnés dans le monde entier ont le potentiel d'inverser la tendance et de sauver la vie de 2 millions de mères et de bébés d'ici à 2030. »

Le texte intégral du rapport Goalkeepers 2023 est disponible à l'adresse suivante : https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2023-report/

Célébration des Global Goalkeepers

Cette année, la cérémonie de remise des prix Goalkeepers Global Goals 2023 a été animée par Elaine Welteroth, journaliste, animatrice de télévision et auteure primée, en présence de dirigeants, d'activistes et de célébrités du monde entier. L'événement a compris des prestations spéciales de Tiwa Savage, auteure-compositrice-interprète et actrice nigériane, Usha Jey, danseuse et chorégraphe tamoule, Zara Larsson, auteure-compositrice-interprète suédoise, et le Harlem Gospel Choir.

L'événement organisé en journée a accueilli des invités spéciaux : Jon Batiste, musicien et chanteur américain, David Oyelowo, acteur, réalisateur et producteur, Titilope Sonuga, poète nigériane et ancienne poète lauréate et Sallie Krawcheck, fondatrice d'Ellevest.

« Les lauréats du prix Goalkeepers Global Goals de cette année nous montrent comment l'ingéniosité et l'innovation humaines peuvent aider à relever certains des défis les plus difficiles du monde », a indiqué Blessing Omakwu, directrice adjointe du contenu et des campagnes mondiales et responsable de Goalkeepers. « Chacun a le pouvoir de faire la différence dans sa communauté, et ces défenseurs courageux et infatigables aident des dizaines de milliers de personnes à mener une vie plus saine et plus productive. »

Les prix décernés cette année sont les suivants :

Le prix Global Goalkeeper 2023 , qui récompense un dirigeant ayant fait progresser les objectifs mondiaux à l'échelle mondiale, a été décerné au Premier ministre du Japon, Fumio Kishida , pour avoir défendu une couverture sanitaire universelle résiliente, équitable et durable pour tous, pour avoir intégré les objectifs mondiaux dans la charte de coopération au développement du Japon et pour avoir renforcé l'architecture sanitaire mondiale afin de prévenir de futures pandémies.

, qui récompense un dirigeant ayant fait progresser les objectifs mondiaux à l'échelle mondiale, a été décerné au , pour avoir défendu une couverture sanitaire universelle résiliente, équitable et durable pour tous, pour avoir intégré les objectifs mondiaux dans la charte de coopération au développement du Japon et pour avoir renforcé l'architecture sanitaire mondiale afin de prévenir de futures pandémies. Le prix Campaign 2023 , qui récompense une campagne de sensibilisation ou de construction d'une communauté en inspirant des actions et en créant des changements, a été décerné au projet The Farmlink Project , fondé par Aidan Reilly, Ben Collier et James Kanoff, pour son travail de défense et de construction d'une communauté autour de l'équité alimentaire aux États-Unis. Grâce à son réseau de plus de 600 étudiants boursiers et de 6 000 bénévoles, le projet Farmlink a fourni 83 millions de repas et transféré plus de 130 millions de livres d'aliments nutritifs à des communautés confrontées à la faim.

, qui récompense une campagne de sensibilisation ou de construction d'une communauté en inspirant des actions et en créant des changements, a été décerné au projet , fondé par Aidan Reilly, Ben Collier et James Kanoff, pour son travail de défense et de construction d'une communauté autour de l'équité alimentaire aux États-Unis. Grâce à son réseau de plus de 600 étudiants boursiers et de 6 000 bénévoles, le projet Farmlink a fourni 83 millions de repas et transféré plus de 130 millions de livres d'aliments nutritifs à des communautés confrontées à la faim. Le prix Changemaker 2023 , qui récompense une personne qui a inspiré le changement en s'appuyant sur son expérience personnelle ou en occupant une position de leader, a été décerné à Ashu Martha Agbornyenty pour son travail visant à réduire les taux élevés de mortalité maternelle au Cameroun. Elle écrit sur le travail des sages-femmes et partage ses connaissances sur la grossesse sur son blog, Marthie's Midwifery Diary. Par l'intermédiaire de sa fondation For Mom & Baby , elle et son équipe organisent des ateliers communautaires et distribuent des kits d'urgence contenant des fournitures essentielles pour l'accouchement aux femmes enceintes dans les zones touchées par une crise. Depuis 2021, 1 000 femmes et jeunes filles de la région ont bénéficié de ces ateliers.

, qui récompense une personne qui a inspiré le changement en s'appuyant sur son expérience personnelle ou en occupant une position de leader, a été décerné à pour son travail visant à réduire les taux élevés de mortalité maternelle au Cameroun. Elle écrit sur le travail des sages-femmes et partage ses connaissances sur la grossesse sur son blog, Diary. Par l'intermédiaire de sa fondation , elle et son équipe organisent des ateliers communautaires et distribuent des kits d'urgence contenant des fournitures essentielles pour l'accouchement aux femmes enceintes dans les zones touchées par une crise. Depuis 2021, 1 000 femmes et jeunes filles de la région ont bénéficié de ces ateliers. Le prix Progress 2023, qui récompense une personne qui soutient le progrès par le biais d'une initiative scientifique, technologique, numérique ou commerciale, a été décerné à Eden Tadesse , journaliste, entrepreneuse sociale, innovatrice numérique et militante des droits de l'homme. Eden Tadesse a fondé Invicta , une plateforme en ligne d'impact mondial qui promeut l'inclusion financière numérique, le développement des compétences et l'accès aux opportunités d'emploi pour les réfugiés urbains. Plus de 35 000 personnes de 90 pays se sont inscrites sur Invicta, 7 000 d'entre elles ont suivi des cours en ligne et plus de 2 200 réfugiés ont trouvé un emploi.

Des prix spéciaux ont été décernés à Rosalynn et Jimmy Carter ainsi qu'à Bono pour le travail acharné qu'ils accomplissent depuis des décennies en faveur de la santé et du développement dans le monde.

Le prix Goalkeepers Lifetime Achievement a été décerné à l' ancien président Jimmy Carter et à l'ancienne première dame Rosalynn Carter , en hommage à leur travail extraordinaire dans les domaines de l'éradication des maladies, de la santé mentale, de la démocratie, de la résolution des conflits, des droits de l'homme et, plus particulièrement, de la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) telles que la dracunculose, la cécité des rivières et le paludisme. Le prix a été accepté en leur nom par Paige Alexander, PDG du Carter Center, et Jason Carter, président du conseil d'administration du Carter Center.

a été décerné à l' , en hommage à leur travail extraordinaire dans les domaines de l'éradication des maladies, de la santé mentale, de la démocratie, de la résolution des conflits, des droits de l'homme et, plus particulièrement, de la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) telles que la dracunculose, la cécité des rivières et le paludisme. Le prix a été accepté en leur nom par Paige Alexander, PDG du Carter Center, et Jason Carter, président du conseil d'administration du Carter Center. Le prix Goalkeepers Voice a été décerné à Bono, fondateur de la campagne ONE et de (RED), chanteur du groupe U2 et activiste, pour son impact significatif sur les progrès des ODD grâce à ses activités de plaidoyer et de campagne avec ONE et (RED).

Les ressources médiatiques, qui comprennent les biographies, les images et les vidéos des lauréats, ainsi que les photos de la cérémonie de remise des prix, sont disponibles ici .

Accélérer les progrès vers les objectifs mondiaux

La Fondation Gates a annoncé cette semaine les engagements suivants :

Un engagement à long terme à hauteur de 100 millions de dollars pour aider à répondre à la demande de produits de planification familiale dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Ce financement ira au Partenariat pour les fournitures de l'UNFPA afin de garantir que davantage de femmes dans les PFRI puissent accéder aux contraceptifs dont elles ont besoin et qu'elles désirent, à un prix abordable. Les contraceptifs sont des éléments essentiels du pouvoir des femmes et peuvent accélérer les progrès vers presque tous les ODD, qu'il s'agisse de mettre fin à la pauvreté ou d'améliorer la santé mondiale. Cet engagement intervient à un moment où le déficit de financement mondial pour les contraceptifs s'accroît, avec le potentiel d'atteindre cumulativement 1 milliard de dollars d'ici 2030 si nous ne préservons pas le financement et n'apportons pas un soutien supplémentaire, notamment par le biais d'approches de financement durable.

Ce financement ira au afin de garantir que davantage de femmes dans les PFRI puissent accéder aux contraceptifs dont elles ont besoin et qu'elles désirent, à un prix abordable. Les contraceptifs sont des éléments essentiels du pouvoir des femmes et peuvent accélérer les progrès vers presque tous les ODD, qu'il s'agisse de mettre fin à la pauvreté ou d'améliorer la santé mondiale. Cet engagement intervient à un moment où le déficit de financement mondial pour les contraceptifs s'accroît, avec le potentiel d'atteindre cumulativement 1 milliard de dollars d'ici 2030 si nous ne préservons pas le financement et n'apportons pas un soutien supplémentaire, notamment par le biais d'approches de financement durable. Un engagement à long terme de 100 millions de dollars pour accélérer l'accès aux produits de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce financement ira à Unitaid, doublant ainsi l'engagement précédent de la fondation, pour soutenir son travail d'accélération de l'introduction et de la fourniture de nouvelles solutions vitales à une échelle équitable, notamment pour la santé maternelle et néonatale. L'approche unique d'Unitaid permet d'atteindre plus rapidement les objectifs de développement durable en matière de santé. Ses travaux antérieurs ont permis de débloquer l'accès à plus de 100 produits de santé révolutionnaires, notamment pour le VIH, la tuberculose et le paludisme, la santé des femmes et des enfants, ainsi que la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies.

20 septembre 2023 à 16:49

