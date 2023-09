SK pharmteco va étendre ses capacités grâce à l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Center for Breakthrough Medicines





SK pharmteco continue de progresser pour devenir la CDMO multimodale leader par sa récente annonce qu'elle a acquis une participation majoritaire dans la CDMO multimodale de thérapie cellulaire et génique basée à Philadelphie, le Center for Breakthrough Medicines (CBM). Une décision qui va élargir l'expertise technique, la capacité de production et la portée géographique de SK pharmteco.

Cette annonce vient moins de deux ans après un investissement en capital initial de 350 millions de dollars en 2022, et suite à l'acquisition en mars 2021 par SK pharmteco de Yposkesi, une CDMO française dédiée à la fabrication de vecteurs viraux. À la clôture de la transaction, SK pharmteco aura une participation de contrôle dans CBM, et les activités de CBM seront intégrées dans Yposkesi afin de mettre sur pied une unité commerciale mondiale CGT avec des capacités et compétences inégalées.

« Désormais grâce à ses sites de fabrication en Europe et aux États-Unis, SK pharmteco est plus proche de son objectif de devenir une CDMO leader qui produit aussi bien des IPA chimiques que des médicaments biologiques », a déclaré Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco. « Alors que nous poursuivons notre évolution de leader du développement et de la fabrication de la petite molécule vers la position de leader en modalités multiples, y compris CGT, nous faisons tout pour maintenir notre engagement inébranlable à fournir des thérapies qui sauvent la vie aux patients à travers le monde et à apporter des solutions à nos clients. »

SK pharmteco proposera des offres relatives aux thérapies cellulaires et géniques de bout en bout aux États-Unis et en Europe, en fournissant expertise et services complets, y compris le développement de processus, la production de l'ADN plasmidique, la fabrication de vecteurs viraux, le traitement des cellules, ainsi que des tests et analyses entièrement intégrés.

En outre, SK pharmteco continuera d'investir dans la construction de l'une des plus grandes CDMO de CGT en termes de capacités et de compétences, avec un accent sur les technologies émergentes et des nouvelles approches pour compléter les plateformes actuelles offertes à ses clients aussi bien dans les processus adhérents et de suspension.

« L'équipe du Center for Breakthrough Medicines est très ravie de rejoindre la famille de SK pharmteco, un leader mondial de l'industrie CDMO », a déclaré Audrey Greenberg, cofondateur et directeur des affaires de CBM. « En collaborant avec Yposkesi, AMPAC Fine Chemical et SK Biotek, nous sommes bien placés pour travailler avec nos clients afin de sauver des millions de vies à travers le monde. »

SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX: 034730) (SK), la société d'investissement stratégique de SK Group, le second plus grand conglomérat sud-coréen, SK pharmteco possède 13 bureaux et sites de fabrication aux États-Unis, en Europe et en Corée. Sa vision combinée est de fournir des thérapies qui transforment et sauvent des vies à plus de 200 millions de patients d'ici 2026.

À propos de SK pharmteco

Sis à Rancho Cordova, Californie, SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat, spécialisée dans la production des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), les intermédiaires avancés, la thérapie cellulaire et génique pour l'industrie pharmaceutique. SK pharmteco comprend six unités commerciales : SK Biotek Korea, SK Biotek Ireland, AMPAC Fine Chemicals, AMPAC Analytical Laboratories aux USA, Yposkesi et le Center for Breakthrough Medicines. SK pharmteco appartient à SK Inc., la branche d'investissement stratégique du groupe sud-coréen SK. Pour de plus amples informations sur SK pharmteco, veuillez visiter skpharmteco.com. Pour de plus amples informations sur SK, veuillez visiter sk.com.

À propos du Center for Breakthrough Medicines

Le Center for Breakthrough Medicines (CBM) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de thérapies cellulaires et génétiques, qui occupe une position unique pour permettre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de développer, tester, fabriquer et commercialiser, à l'échelle mondiale, des thérapies et des traitements qui sauvent des vies. Idéalement situé au coeur de la Cellicon Valley de Philadelphie, le CBM est le siège social aux USA de SK pharmteco Cell & Gene, qui comprend CBM et la société Yposkesi, basée à Paris et dédiée à la fabrication de vecteurs viraux. Ensemble, les deux sociétés réunissent des experts en thérapie cellulaire et génique les plus accomplis au monde, armés de technologies de pointe innovantes, pour offrir des services évolutifs, de bout en bout et de premier ordre, qui créent des thérapies pouvant transformer et sauver des vies à travers le monde.

20 septembre 2023 à 16:25

