Service Business Forum à Vienne : discussions d'experts sur l'économie des services

MUNICH, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le prochain Service Business Forum se tiendra à Vienne les 28 et 29 septembre. Avec le slogan « Les activités de services stimulent les profits », l'accent est mis sur les défis et les opportunités que représente le passage d'un modèle commercial centré sur le produit à un modèle commercial orienté vers le client dans le domaine des services. L'événement est organisé par Noventum Service Management. Les partenaires de l'événement sont Syncron et GMS.

Le Service Business Forum est une plateforme dédiée aux décideurs et aux dirigeants d'entreprises manufacturières. L'objectif de cet événement est d'analyser les tendances commerciales et technologiques mondiales et d'en discuter, de débattre de sujets pertinents liés à la transformation des services et de partager les meilleures pratiques en matière de services.

Atelier Syncron pour la transformation des services chez l'un des plus grands fabricants de machines de construction au monde

Un atelier Syncron intitulé « Définir les étapes de la gestion des risques dans le développement des services liés à l'activité du client » est prévu le deuxième jour de l'événement. Au cours de cet atelier, des études de cas et des résultats basés sur l'exemple d'un fabricant de machines de construction de premier plan et actif à l'échelle internationale, seront présentés aux participants. En collaboration avec Syncron, ce fabricant a développé des modèles commerciaux axés sur les services. Des représentants de Syncron parleront des défis, des succès et des leçons tirées de cette collaboration.

Sarang Sambare, directeur principal chez Syncron, expliquera ensuite les étapes et les meilleures pratiques stratégiques nécessaires pour réussir le passage à un modèle commercial axé sur les résultats. Pour conclure, il sera question de stratégies pour une bonne présentation des services liés à l'activité des clients et de la gestion des risques qui y sont associés.

Inspiration pour la transformation

« L'économie des services est une mégatendance qui se développe de façon dynamique. Il est donc particulièrement important pour les entreprises manufacturières de se tenir au courant et d'adopter une position stratégique en vue de répondre aux nouvelles exigences du marché. Le Service Business Forum est un point de départ idéal à cet égard.

Depuis de nombreuses années, Syncron aide les entreprises à développer des modèles commerciaux axés sur les services. Dans notre atelier, nous présentons des exemples de réussite de clients et donnons aux participants des idées testées et approuvées pour réaliser leur propre transformation. Je me réjouis à l'idée de participer à des discussions stimulantes avec de nombreux experts et représentants du secteur. »

Sarang Sambare, directeur principal chez Syncron

20 septembre 2023 à 15:50

