CGTN : La Chine et Cuba s'unissent pour bâtir une communauté d'avenir partagé pour l'humanité





PÉKIN, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le sommet de deux jours du Groupe des 77 (G77) et de la Chine s'est conclu samedi dernier à La Havane, à Cuba, par un appel à une plus grande participation du Sud global au système de gouvernance mondiale.

La Chine et d'autres pays en voie de développement travaillent main dans la main pour promouvoir l'amplification de la coopération Sud-Sud.

Après avoir assisté au sommet du G77 et de la Chine, Li Xi, membre du Comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois (PCC), a effectué une visite officielle à Cuba de samedi à lundi et a rencontré un grand nombre de dirigeants cubains. À cette occasion, ils se sont engagés à approfondir la coopération pratique dans divers domaines et à se soutenir mutuellement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs.

Profonde amitié entre la Chine et Cuba avec un solide soutien mutuel

Cuba est le premier pays de l'hémisphère occidental à établir des relations diplomatiques avec la Chine.

Lors de sa visite à Raul Castro, le leader de la révolution socialiste cubaine, Li Xi, qui est également secrétaire de la Commission centrale d'inspection de la discipline du PCC, a déclaré que l'amitié traditionnelle entre la Chine et Cuba a été forgée et cultivée avec soin par l'ancienne génération de dirigeants des deux pays.

En 2022, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et le président cubain Miguel Diaz-Canel ont effectué une visite d'État en Chine et ont publié une déclaration commune sur l'approfondissement des relations sino-cubaines dans la nouvelle ère.

« La Chine est prête à promouvoir le développement de la construction du parti et de la cause socialiste », a déclaré Li Xi lors d'une réunion avec Miguel Diaz-Canel.

Dans le cadre de la construction conjointe de l'initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), la Chine et Cuba ont approfondi les échanges et élargi la coopération pratique dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, la biomédecine, la science et la technologie, l'éducation et la culture au fil des ans, apportant ainsi des avantages concrets aux deux peuples.

Pendant la pandémie de COVID-19, les deux pays ont mis la sécurité des personnes au premier plan et ont mené une coopération anti-pandémique fructueuse. Au pire de la situation pandémique à Cuba, la Chine a fourni du matériel dont elle avait urgemment besoin, comme des respirateurs, des générateurs d'oxygène, de la nourriture et des médicaments.

Remerciant la Chine pour son aide au développement économique et social de Cuba et son soutien ferme à la lutte juste du peuple cubain contre le blocus unilatéral et les sanctions, Miguel Diaz-Canel a promis de maintenir des échanges amicaux étroits avec le PCC et de promouvoir la coopération pratique.

Lors de la réunion avec Roberto Morales Ojeda, membre du bureau politique et secrétaire de l'organisation du Comité central du PCC, les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique mutuelle et la coordination stratégique, d'approfondir la coopération pratique dans divers domaines, et de renforcer les échanges et l'apprentissage mutuel sur la gouvernance et le partage d'expériences et la coopération dans la gestion des partis et la lutte contre la corruption.

Les deux parties ont également assisté à la signature d'un mémorandum d'accord sur la coopération entre la Commission nationale de surveillance chinoise et le Bureau du contrôleur général de Cuba.

Promouvoir la coopération Sud-Sud pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité

En tant que membre de la famille du Sud global, la Chine a activement mis en oeuvre la coopération Sud-Sud et contribué au développement commun des pays en voie de développement.

La Chine a fourni une aide au développement à plus de 160 pays, travaillé avec plus de 150 pays sur la construction conjointe de la BRI, et promu la coopération sur l'Initiative mondiale de développement (GDI) avec plus de 100 pays et organisations internationales.

Simultanément, la Chine a mis en place un Fonds pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud avec un financement total de 4 milliards de dollars.

« Le fonds fournit une aide au développement inconditionnelle à un certain nombre de pays en voie de développement sans ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, jouant ainsi un rôle important dans l'établissement d'un nouvel ordre économique et social international plus équitable et plus juste », a déclaré l'ambassadeur de Cuba en Chine Alberto J. Blanco Silva.

« La Chine a fermement soutenu les pays du Sud global et efficacement protégé les intérêts communs des pays en voie de développement », a déclaré Miguel Diaz-Canel à Li Xi.

Appelant à des efforts conjoints pour bâtir une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, Li Xi a déclaré que la Chine est disposée à travailler avec Cuba pour promouvoir la mise en oeuvre du GDI, l'Initiative de sécurité mondiale et l'Initiative de civilisation mondiale.

20 septembre 2023 à 15:42

