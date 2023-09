Classement mondial QS des universités : Europe 2024





Publication du tout premier classement QS des meilleures universités européennes

LONDRES, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, experts mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié le premier Classement mondial QS des universités :Europe 2024 , évaluant les universités sur la base de la reconnaissance mondiale, des capacités en matière de recherche, des ressources pédagogiques, de l'internationalisation et des résultats en matière d'emploi ( méthodologie ) et répertoriant 688 institutions à travers 42 membres du Conseil de l'Europe, dont 106 universités n'ayant jamais été classées auparavant par QS.

L'Université d'Oxford est en tête de liste, suivie de l'ETH Zurich et de l'Université de Cambridge. Le Royaume-Uni domine, avec 107 institutions, suivi de la Turquie et de l'Allemagne, avec respectivement 73 et 53 institutions.

Ben Sowter, vice-président de QS, a déclaré : « Si le Royaume-Uni reste un pays remarquable, notamment en raison de la prééminence mondiale d'Oxbridge et de ses liens influents en matière de recherche, l'excellence s'étend à toute la région européenne. Les données mettent en évidence divers points forts, qu'il s'agisse d'attirer des talents internationaux chez les professeurs et les étudiants, de forger de puissantes alliances de recherche ou d'élargir les horizons de l'enseignement. »

Classement mondial QS des universités : Europe 2024 ? Top 20 Classement 2024



1 Université d'Oxford ROYAUME-UNI 2 ETH Zurich Suisse 3 Université de Cambridge ROYAUME-UNI 4 Imperial College London ROYAUME-UNI 5 UCL ROYAUME-UNI 6 Université d'Édimbourg ROYAUME-UNI 7 Université PSL France 8 Université de Manchester ROYAUME-UNI 9 EPFL Suisse 10 King's College London ROYAUME-UNI 11 Université technique de Munich Allemagne 12 LSE ROYAUME-UNI 13 Université technologique de Delft Pays-Bas 14 Université de Glasgow ROYAUME-UNI 15 Université de Leeds ROYAUME-UNI 16 Université de Bristol ROYAUME-UNI =17 Ludwig-Maximilians-Universität München Allemagne =17 Université d'Amsterdam Pays-Bas 19 Université de Warwick ROYAUME-UNI 20 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Allemagne

Zoom sur les pays :

Autriche : Troisième pays en termes de proportion de professeurs internationaux.

Belgique : La Belgique se distingue par sa collaboration en matière de recherche et occupe la troisième place au niveau régional.

République tchèque et Pologne : Les seuls pays d'Europe de l'Est à figurer dans le top 100 avec l'Université Charles et l'Université de Varsovie.

Danemark et Suède : S'emparent respectivement de la première et de la deuxième place en matière de développement durable.

Finlande : Quatrième place pour les partenariats de recherche.

France : Elle affirme son leadership régional en matière de recherche, avec quatre universités parmi l'élite européenne en matière de collaboration internationale.

Allemagne : Une puissance de recherche avec de nombreuses institutions qui dominent le top 10 et le top 50 régionaux en termes de résultats de recherche.

Italie : L'Italie se distingue dans le domaine de la recherche, se classant au troisième rang pour les contributions scientifiques par faculté, avec 25 institutions dans le top 100 pour cet indicateur.

Lituanie : Troisième au niveau régional pour le nombre d'étudiants participant à des échanges internationaux.

Pays-Bas : Réputés pour la qualité de leur enseignement et de leurs employeurs, près de la moitié de leurs établissements figurent dans le top 100.

Norvège et Irlande : Occupent respectivement la troisième et la quatrième place en matière de développement durable.

Portugal : Obtient son meilleur résultat en matière de développement durable et se classe à la 7e place au niveau régional.

Slovénie : En tête pour les résultats en matière d'emploi, ce qui reflète la réputation de ses diplômés auprès des employeurs.

Espagne : En tête pour ce qui est de la mobilité des étudiants, comme en témoigne la grande diversité des étudiants de de l'IE University.

Suisse : Équilibre entre l'excellence de la recherche et la diversité académique, excellant dans les citations de recherche et la représentation internationale du corps professoral.

Turquie : Une marge de progression. Malgré un nombre élevé d'universités (73), aucune d'entre elles ne figure dans le top 100.

Les établissements britanniques brillent en occupant sept des dix premières places. Leurs prouesses sont particulièrement évidentes en matière de réputation, grâce aux informations fournies par 144 000 universitaires et 98 000 employeurs.

