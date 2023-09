Coke Canada Bottling lance les premiers camions électriques Volvo VNR dans sa « flotte rouge » emblématique





MONTRÉAL , 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En l'honneur de son cinquième anniversaire et de l'importance de son plan d'action en matière de durabilité environnementale « Vers un avenir meilleur ensemble », Coke Canada Bottling Limited (Coke Canada Bottling), client de Volvo Trucks Amérique du Nord, a dévoilé ses premiers camions électriques Volvo VNR. Les camions font partie d'un projet pilote de six camions à motorisation électrique pour desservir leurs itinéraires de livraison client emblématiques de la « flotte rouge » dans toute la région du Grand Montréal. Coke Canada Bottling a été le premier fabricant canadien d'aliments et de boissons à annoncer l'adoption de camions électriques de classe 8 dans sa flotte.

Dans le cadre du plan d'action de durabilité environnementale « Vers un avenir meilleur ensemble » de Coke Canada Bottling, les camions électriques Volvo VNR contribuent à l'objectif de l'entreprise de réduire les émissions de carbone provenant de sources directes et de l'énergie fournie de 46,2 % d'ici 2030. En plus du déploiement des camions électriques Volvo VNR à zéro émission, Coke Canada Bottling adopte d'autres économies de carburant dans sa flotte grâce à l'électrification des véhicules de service légers et à l'utilisation de sources de carburant alternatives.

Les débuts des camions électriques Volvo VNR de Coke Canada Bottling ont eu lieu lors des célébrations spéciales du cinquième anniversaire qui se sont tenues au centre de distribution de l'entreprise dans l'est de Montréal, qui abrite une flotte de 650 véhicules lourds qui dessert les clients de toute la région. Les célébrations comprenaient des expériences de conduite en personne pour les employés, et d'autres parties prenantes étaient présentes pour démontrer leur soutien à l'initiative.

« Notre marque mondiale et cette entreprise familiale canadienne sont bien alignées sur les plans d'action en faveur de la durabilité environnementale qui progressent rapidement », a déclaré Peter Voorhoeve, président de Volvo Trucks Amérique du Nord. « Nous sommes impatients de soutenir Coke Canada Bottling alors qu'ils testent la faisabilité de ce projet pilote. Le déploiement des premiers camions électriques à batterie Volvo VNR Electric à l'occasion de leur cinquième anniversaire démontre l'importance de poursuivre des objectifs de durabilité environnementale, qui profitent à la communauté et aux employés à tous les niveaux. »

« Alors que nous célébrons notre cinquième anniversaire, marquant la première des nombreuses étapes de notre parcours vers la construction d'une entreprise multigénérationnelle, nous nous souvenons de l'incroyable voyage dans lequel nous nous sommes lancés. Cette étape importante n'est pas seulement un clin d'oeil à notre passé et à notre présent, mais aussi un phare pour l'avenir passionnant que nous attendons avec impatience. Le projet pilote d'électrification de certaines de nos "flottes rouges", une présence emblématique sur les routes de notre pays, souligne notre ambition d'être le principal partenaire de boissons au Canada en obtenant notre licence sociale d'exploitation, et nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Volvo Trucks pour cette initiative », déclare Todd Parsons, président-directeur général de Coca-Cola Canada Bottling Limited. « Nous sommes conscients du chemin à parcourir, du travail à accomplir et sommes enthousiasmés par le potentiel de ce projet pilote avec Volvo Trucks. »

Les camions électriques Volvo VNR de Coke Canada sont dotés d'une configuration à six batteries qui peut parcourir jusqu'à 440 km (275 miles) avec une seule charge, car les camions effectuent plusieurs allers-retours quotidiens d'une distance de 150 km (93 miles), du centre de distribution de l'entreprise de boissons à Montréal, jusqu'aux clients dans toute la région. Coke Canada a également installé trois chargeurs de courant continu (DC) de 150 kW avec neuf distributeurs à son centre de distribution de Montréal pour prendre en charge la recharge au volant des camions électriques Volvo VNR. Les camions ont une capacité de batterie de 564 kWh et peuvent obtenir une charge de 80 % en seulement 90 minutes.

Les camions Volvo VNR Electric seront pris en charge par leur concessionnaire local de véhicules électriques certifiés Volvo Trucks. La certification comprend une solide formation à la vente et au service pour tout le personnel du concessionnaire afin de fournir un soutien complet tout au long du parcours d'électromobilité d'un client, y compris l'obtention d'un financement incitatif pour réduire le coût des camions électriques à batterie.

Coke Canada Bottling a utilisé les incitatifs fédéraux et provinciaux de l'Écocamionnage et le financement du programme d'incitations pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission (iMHZEV) pour compenser le coût des six camions électriques Volvo VNR.

Pour en savoir plus sur Volvo Trucks Amérique du Nord et le Volvo VNR Électrique, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.volvotrucks.ca/fr-ca/trucks/vnr-electric.

Pour en savoir plus sur le plan d'action de Coke Canada Bottling en matière de durabilité environnementale, veuillez visiter cokecanada.com/fr/durabilite/.









LÉGENDE : Le président de Volvo Trucks North America, Peter Voorhoeve (à gauche), se joint à Stephen du Toit, président et chef de l'exploitation de Coca-Cola Canada Bottling Limited (à droite), alors que le fabricant de boissons prend livraison des camions Volvo VNR Electric lors d'une célébration spéciale du cinquième anniversaire de l'entreprise qui se tiendra le 19 septembre 2023 au centre de distribution de Coke Canada, dans l'est de Montréal.









LÉGENDE : Coke Canada Bottling Limited, client de Volvo Trucks Amérique du Nord, a dévoilé ses premiers camions électriques Volvo VNR qui desserviront leurs itinéraires de livraison clients emblématiques de la « flotte rouge » dans toute la région du Grand Montréal.

20 septembre 2023

