Rejoignez le jeu de combat 2D MELTY BLOOD: TYPE LUMINA à l'occasion de son second anniversaire

TOKYO, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) célébrera le deuxième anniversaire du jeu de combat 2D « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » sur Steam® et Nintendo Switch. La campagne sera disponible sur Steam® et Nintendo Switch.

Profitez-en pour vous procurer un exemplaire du jeu.

* À l'exclusion de certaines régions où les ventes ne sont pas autorisées

Site officiel

https://meltyblood.typelumina.com/en/

Image

https://drive.google.com/drive/folders/1OIZP9n7IhKMeu9HSU9-wXjor97l__mfx?usp=sharing

Durée de la promotion

- Steam®

Du 20 septembre 2023, 10:00 au 4 octobre 2023, 10:00

* Heure du Pacifique nord-américain.

Nintendo Switchtm

Du 20 septembre 2023, 00:00 au 4 octobre 2023, 23:59

* Les heures indiquées correspondent aux heures PDT pour l'Amérique du Nord, CEST pour l'Europe, HKT pour Hong Kong, KST pour la Corée, JST pour le Japon.

Taux de réduction

50 % (Les abonnés à PlayStation® Plus peuvent profiter d'une réduction supplémentaire de 5 %.)

[Présentation de « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA »]

Titre: MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

Genre: jeu de combat 2D

Plateforme: PlayStation® 4/Nintendo Switchtm/Xbox One/Steam

* Les combats multiplateformes ne sont pas pris en charge

* Les combats multiplateformes ne sont pas pris en charge Sortie: Jeudi 30 septembre 2021 - Disponible maintenant

Langues: Japonais, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen

Joueurs : 1 - 2 (jeu en ligne)

Prix

1. « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » Édition numérique Deluxe

69,99 USD /69,99 EUR

* Comprend les « Archives de MELTY BLOOD », un livre numérique retraçant l'histoire de la série « MELTY BLOOD » et un lecteur de musique.

/69,99 EUR * Comprend les « Archives de MELTY BLOOD », un livre numérique retraçant l'histoire de la série « MELTY BLOOD » et un lecteur de musique. 2. « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » Édition numérique standard

49,99 USD /49,99 EUR

Copyright ©TYPE-MOON / Project LUMINA

Site officiel https://meltyblood.typelumina.com/en/

Twitter officiel https://twitter.com/MB_LUMINA

* « PlayStation » est une marque déposée de Sony Interactive Entertainment Inc.

* Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo.

* Microsoft, la marque Xbox Sphere et Xbox One sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

?C?2022 Valve Corporation. Steam et le logo Steam sont des marques déposées de Valve Corporation des États-Unis et/ou d'autres pays.

À propos de Lasengle Inc.

Nom de l'entreprise : Lasengle Inc.

Adresse : 3-6-28 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo 153-0042, Japon

Président : Yoshinori Ono

Création : Décembre 2021

Capital : 10 000 000 yens

A ctionnaires : Aniplex Corporation 100 %

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208115/Join_2D_Fighting_Game_MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA_2nd_Anniversary.jpg

