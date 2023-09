Thales et Intel collaborent pour renforcer la confiance dans l'informatique confidentielle





MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)-- Thales, le chef de file mondial des solutions technologiques et de sécurité, annonce aujourd'hui une collaboration s'appuyant sur la plateforme Thales CipherTrust Data Security pour assurer la sécurité des données de bout en bout en utilisant l'informatique confidentielle et l'attestation de confiance soutenues par Intel® Trust Authority. Cette collaboration permet aux clients des secteurs hautement réglementés de sécuriser les charges de travail et de protéger les données utilisées sur site et dans le cloud.

Une majorité des personnes ayant répondu à l'étude 2023 Thales Cloud Security ont déclaré disposer d'une quantité importante de données sensibles dans le cloud. La protection des données sensibles et des charges de travail associées dans le cloud devient donc une priorité, en particulier pour la conformité et la confidentialité des données. La collaboration de Thales avec Intel associe la plateforme leader du secteur CipherTrust Data Security Platform au service d'attestation vérifiable d'Intel® Trust Authority pour protéger les données utilisées et les charges de travail tout en assurant une sécurité sans faille des données de bout en bout.

L'informatique confidentielle protège les données utilisées en effectuant des calculs dans un environnement d'exécution de confiance (TEE) basé sur du matériel cryptographiquement isolé. Le matériel cryptographique vérifiant le TEE est bien souvent géré par le fournisseur de cloud. La solution complète de sécurité des données de Thales évite agilement cet écueil en mettant en oeuvre la séparation des tâches et met le contrôle du matériel clé cryptographique entre les mains du client. Cette approche élimine la nécessité de placer une confiance totale dans le fournisseur cloud.

En utilisant l'attestation de confiance d'Intel, la plateforme CipherTrust Data Security de Thales garantit que les charges de travail sensibles ne sont jamais décryptées en dehors d'Intel® TEE, Intel® Trust Domain Extension (TDX) ou Intel® Software Guard Extension (SGX).

Todd Moore, vice-président, produits de sécurité des données, Thales : « La collaboration de Thales avec Intel permet aux entreprises conscientes des enjeux de sécurité de partager des données de manière sécurisée, tout en préservant la vie privée, la confidentialité et la conformité aux exigences réglementaires, comme le GDPR, la norme PCI-DSS et l'HIPAA, en ne divulguant que les résultats des processus exécutés. Cette approche est tout particulièrement importante pour les industries hautement réglementées dans lesquelles la sécurité des données est primordiale afin de protéger la confidentialité des informations. »

Anil Rao, vice-président, architecture et ingénierie des systèmes et bureau du CTO, Intel : « Il est essentiel que les entreprises conservent le contrôle de la protection de leurs données et puissent maintenir en toute confiance leur agilité commerciale tout en respectant les exigences de conformité. Ensemble, la plateforme Thales CipherTrust Data Security, les technologies Intel Confidential Computing et Intel® Trust Authority fournissent aux clients les outils dont ils ont besoin pour relever ces défis. Nous sommes heureux d'associer le leadership technologique et l'innovation de Thales et d'Intel dans cette solution ».

A propos de Thales Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

20 septembre 2023 à 12:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :