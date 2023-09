AVEVA annonce l'arrivée de deux nouveaux directeurs non-exécutifs dans son conseil d'administration





AVEVA, leader mondial des logiciels industriels, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux directeurs non-exécutifs à son conseil d'administration en septembre. Ces nominations interviennent alors que l'entreprise se concentre davantage sur la transition vers le logiciel en tant que service (SaaS) et se développe sur des marchés clés tels que les États-Unis et la Chine.

Le Dr Yanbing Li est un leader mondial dans le domaine des affaires et de la technologie. Elle possède une vaste expérience dans la création de produits leaders sur le marché et d'entreprises à forte croissance, dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard de dollars américains. Profondément ancrée dans la technologie et l'ingénierie, elle a dirigé des opérations commerciales internationales à grande échelle. Elle apporte son expertise dans le domaine du commerce en nuage et des logiciels d'entreprise, ainsi que sur le marché numérique SaaS en pleine évolution.

Carl Bass est l'ancien président et directeur général de la société de logiciels de conception industrielle Autodesk. On lui doit l'expansion d'Autodesk au-delà de son offre de logiciels de base grâce à des acquisitions et au développement de nouveaux produits, ainsi que le passage de la conception 2D à la conception 3D basée sur des modèles. Carl est cofondateur de Flying Moose, Ithaca Software et buzzsaw.

Caspar Herzberg, PDG d'AVEVA, a déclaré : « Nous sommes ravis que Yanbing Li et Carl Bass aient rejoint le conseil d'administration d'AVEVA. Il s'agit d'un point critique dans notre évolution commerciale et logicielle, et leur expertise et leur perspicacité nous seront indispensables pour planifier notre stratégie. Je me réjouis de travailler avec eux car nous continuons à créer des logiciels qui permettent à l'industrie d'être à la pointe de l'innovation numérique ».

Peter Herweck, président d'AVEVA, a ajouté : « L'élargissement du conseil d'administration d'AVEVA pour inclure Yanbing Li et Carl Bass est une étape importante alors que nous accélérons la stratégie SaaS d'AVEVA et que nous pénétrons plus profondément dans les marchés à forte croissance. En plus des compétences et de l'expérience des membres du conseil d'administration, ils apportent leur expertise en matière de logiciels d'ingénierie et de conception, ainsi qu'une solide expérience des marchés mondiaux, en particulier de l'Asie. Je me réjouis de collaborer avec les deux pour mettre en oeuvre la prochaine décennie de croissance d'AVEVA ».

L'objectif stratégique d'AVEVA est de devenir le premier fournisseur SaaS d'intelligence industrielle. L'entreprise évolue actuellement vers un modèle commercial basé sur l'abonnement.

Depuis sa création, AVEVA est passée d'un développeur de logiciels de conception de niche à une entreprise mondiale de logiciels industriels de premier plan. Aujourd'hui, les logiciels d'AVEVA permettent d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts pour plus de 20 000 clients dans le monde entier, notamment en fournissant un jumeau numérique de bout en bout qui couvre le cycle de vie des actifs, de l'ingénierie à l'exploitation et à la maintenance, dans divers secteurs d'activité à travers le monde.

À propos d'AVEVA

AVEVA est un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels, stimulant l'ingéniosité pour favoriser une utilisation responsable des ressources mondiales. Sa plateforme cloud industrielle et ses applications sécurisées permettent aux entreprises d'exploiter la puissance de leurs informations et d'optimiser la collaboration avec leurs clients, fournisseurs et partenaires.

Plus de 20 000 entreprises réparties dans plus de 100 pays font confiance à AVEVA pour les aider à fournir les éléments essentiels de la vie : une énergie sûre et fiable, de la nourriture, des médicaments, des infrastructures et bien plus encore. En connectant les personnes à des informations fiables et enrichies par l'IA, AVEVA permet aux équipes d'ingénierie d'optimiser leurs opérations, de favoriser la croissance ainsi que la durabilité.

20 septembre 2023 à 12:40

