Mavenir obtient le statut Platinum Open API avec 20 Open API certifiées par le TM Forum





Mavenir, l'éditeur de logiciels réseau qui construit le futur des réseaux avec des solutions cloud-natives fonctionnant sur n'importe quel cloud, annonce aujourd'hui qu'il a atteint le niveau Platinum de conformité Open API avec l'alliance industrielle mondiale TM Forum pour la plateforme Digital Enablement (MDE) - BSS de Mavenir. Le portefeuille de produits MDE a atteint la conformité à 20 Open API certifiées définies par le TM Forum.

Le TM Forum a créé son programme Open API pour favoriser une connectivité, une interopérabilité et une portabilité transparentes à travers des services d'écosystème complexes, en veillant à ce que les produits et services des fournisseurs s'alignent sur les meilleures pratiques de l'industrie pour la transformation numérique. La certification Open API Conformance pour les fournisseurs vérifie la mise en oeuvre réussie des Open API dans les produits commerciaux avec des déploiements dans le monde réel et est une marque reconnue de qualité et d'innovation.

Les Open API du TM Forum ont été largement adoptées par les pratiques informatiques de l'industrie des télécommunications comme méthode d'interopérabilité standard, avec plus de 640 000 téléchargements par 39 000 développeurs de logiciels de 2 500 organisations depuis le lancement. Mavenir a été l'un des premiers signataires du Open API & Open Digital Architecture Manifesto, signalant son engagement fort envers les principes de conception et les normes essentielles nécessaires pour permettre un ensemble de capacités technologiques véritablement « plug and play », comme indiqué dans l'architecture numérique ouverte du TM Forum.

George Glass, directeur technique du TM Forum, déclare : « Nous apprécions pleinement l'engagement inébranlable de Mavenir envers le TM Forum et les normes Open API, qui profitent grandement à l'ensemble de l'écosystème informatique des entreprises. Nous sommes ravis de voir leurs contributions continues à notre communauté de membres, apportant de nouvelles idées et innovations qui élèvent notre industrie. »

Sandeep Singh, vice-président principal et directeur général du Digital Business Enablement de Mavenir, déclare : « L'attribution à Mavenir du statut Platinum Open API par le TM Forum est un témoignage de notre vision et de notre leadership dans la mise en oeuvre d'une architecture ouverte pour nos produits BSS. Notre engagement à respecter les normes d'interopérabilité les plus strictes est à la base de notre stratégie, ce qui nous permet de rester à l'avant-garde de l'innovation technologique. »

Il ajoute : « L'approche Open API de Mavenir accélère la transformation numérique et le déploiement de services de nouvelle génération par nos clients CSP, permettant des opérations plus efficaces, agiles et rentables en réduisant le besoin de solutions d'intégration personnalisées et en favorisant l'indépendance des fournisseurs. En mettant en synergie des écosystèmes connectés de fournisseurs et de développeurs et en agissant comme un puissant catalyseur d'innovation, les Open API facilitent et pérennisent l'adoption de nouvelles technologies et simplifient l'intégration au-delà du domaine des télécommunications, offrant ainsi une véritable activation numérique. »

Mavenir discutera de l'importance des Open API lors de la prochaine conférence DTW Ignite 2023 du TM Forum à Copenhague. Tarek El-Basyouny (directeur de l'architecture, comptes stratégiques - Europe) participera à un panel d'experts qui explorera la mise en oeuvre de l'orchestration avec des Open API pour fournir un slicing 5G dynamique au sein d'un écosystème multivendeur/multidomaine (jeudi 21 septembre 2023, 9h00 ? 10h30). Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur : DTW23 - Ignite | 19-21 sept. 2023 | Copenhague - TM Forum Digital Transformation World

La liste complète des certifications Mavenir est disponible sur le site Web du TM Forum : https://www.tmforum.org/certifications-awarded/.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur un logiciel qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau basés sur le cloud de bout en bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 300 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

20 septembre 2023 à 10:45

