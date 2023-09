Chantier Montréal abordable - La Ville de Montréal octroie 6,3 M$ pour la réalisation d'un projet de logements étudiants à but non lucratif au centre-ville





MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Déterminée à accroître l'offre de logements abordables disponibles au centre-ville, la Ville de Montréal est fière d'octroyer une aide financière de 6,3 M$ à l'entreprise d'économie sociale UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants) pour soutenir la réalisation d'un projet de logements étudiants à but non lucratif dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Le Méridien verra le jour au 1635, boulevard Saint-Laurent, au coin de la rue Ontario. Il pourra accueillir jusqu'à 281 étudiantes et étudiants dès la rentrée 2026. En plus de contribuer à la revitalisation de cet emblématique tronçon de la métropole, la population étudiante sera logée à proximité d'établissements d'enseignement, d'axes de transports collectifs et actifs et des services essentiels.

Il s'agit de la plus importante construction de logements sans but lucratif dédiée exclusivement à la clientèle étudiante de l'UTILE à Montréal. Deux autres projets de l'UTILE ont reçu du financement de la Ville, soit la Note des bois, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, où logent 144 étudiantes et étudiants, et la Rose des Vents, située dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, où logent 161 étudiantes et étudiants. En tout, 12,2 M$ ont été investis par la Ville dans ces trois projets d'hébergement, permettant ainsi à 586 étudiantes et étudiants de se loger décemment à un coût abordable.

En plus de la contribution de la Ville de Montréal, le développement du Méridien est rendu possible grâce à la contribution financière de 1,5 M$ de l'Association étudiante de l'Université McGill (AÉUM), ainsi qu'à un prêt de 8,2 M$ du Fonds immobilier de solidarité FTQ pour financer l'achat du terrain et le développement du projet.

« Nous sommes fiers de soutenir et d'accroître l'offre de logements locatifs abordables dans le centre-ville pour répondre aux besoins grandissants de la population étudiante qui fréquente l'un des nombreux établissements d'enseignement du secteur. Les étudiantes et étudiants forment une frange de la population parmi les plus affectées par la situation économique actuelle et la crise du logement. Comme le soulignait à juste titre le Conseil jeunesse de Montréal, nos jeunes rencontrent plusieurs difficultés d'accès au logement à l'heure actuelle. Les projets de l'organisme UTILE répondent directement à ce besoin non comblé par d'autres programmes gouvernementaux, tout en contribuant à diminuer la pression sur les grands logements privés locatifs, notamment pour les familles », a expliqué Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest.

« Je tiens à remercier la Ville de Montréal, qui réitère sa confiance à l'UTILE avec ce troisième financement. Notre organisme a beaucoup d'ambition pour la métropole, qui accueille année après année près de 150 000 étudiantes et étudiants locataires de partout au Québec et dans le monde. Nous venons de connaître une rentrée particulièrement difficile et il est clair que l'UTILE continuera ses efforts à Montréal pour répondre à la demande avec d'autres projets. Grâce à l'appui continu de la Ville et des autres paliers de gouvernement, des solutions rapides pourront être mises en place. Nous remercions la Ville de Montréal pour son soutien envers la communauté étudiante. Grâce à elle, plus de 400 étudiantes et étudiants à faibles revenus auront ainsi accès à un logement abordable situé à proximité de son lieu d'enseignement, ce qui facilitera grandement leurs études », a expliqué Laurent Levesque, directeur général et cofondateur de l'UTILE.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec l'équipe de l'UTILE pour le projet Le Méridien, qui bénéficie d'un emplacement de choix au centre-ville de Montréal, à proximité du campus de l'Université McGill et de nombreux services. L'UTILE a un modèle unique auquel nous avons cru dès le départ. Au fil des ans, nous avons appuyé la construction ou la rénovation de plus de 8 000 logements sociaux abordables au Québec. Nous en sommes fiers et il faut tous ensemble poursuivre le travail », a soutenu Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Cet investissement fait partie des initiatives mises sur pied par Montréal pour contrer les effets de la crise du logement qui sévit sur son territoire, notamment en accélérant la construction et la préservation de logements abordables dans le cadre du Chantier Montréal abordable, qui vise à identifier de nouvelles actions relatives au financement, à la réglementation et à la stratégie foncière avec différents partenaires.

20 septembre 2023

