Sonar fournit Clean Code avec une analyse zéro-configuration des projets C et C++





Sonar, le principal fournisseur de solutions Clean Code, annonce aujourd'hui l'analyse automatique zéro-configuration pour les langages de programmation C et C++ au sein de SonarCloud. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux projets C et C++ hébergés sur GitHub d'être analysés par SonarCloud en un clic, et elle fonctionne avec tous les compilateurs. Gratuit pour les projets open source, SonarCloud fournit une identification et une correction rapides et efficaces des problèmes au niveau du code qui conduisent à l'accumulation de dettes techniques. Sonar est la première solution Clean Code au monde, aidant les entreprises à stimuler l'innovation et la productivité tout en réduisant les risques commerciaux.

La capacité d'analyse automatique de Sonar permet à SonarCloud d'analyser les projets C et C++ sans avoir à effectuer de configurations manuelles chronophages, ce qui est requis par tous les autres outils commerciaux disponibles aujourd'hui. Ce processus de configuration manuelle peut prendre plusieurs jours, nécessite une expertise en développement et une compréhension complète de l'application et de la façon dont elle est construite. Cette approche prend finalement du temps aux architectes, aux opérateurs et aux développeurs, et constitue la principale raison de ne pas utiliser une solution Clean Code.

« Je suis très fier de l'équipe qui a livré cette innovation », déclare Olivier Gaudin, fondateur et co-CEO, Sonar. « Le coût nécessaire pour configurer l'analyse statique est une grande raison pour laquelle les équipes de projet hésitent à utiliser une solution Clean Code. Non seulement nous avons livré une option de configuration zéro-configuration, mais les données montrent également que pour plus de 80 % des projets analysés, l'analyse est tout aussi performante que la configuration manuelle. Il s'agit d'une avancée significative pour l'écosystème C et C++. »

« Il semblait jusqu'à présent impossible de proposer une analyse statique C ou C++ avec une expérience de configuration fluide. Les utilisateurs avaient le choix entre une configuration manuelle fastidieuse ou faire l'impasse », déclare Geoffray Adde, responsable de produits de l'écosystème C++, Sonar. « Nous avons rendu l'impossible possible grâce à un processus en une seule étape, qui élargit également notre portée à tous les compilateurs. Et comme cette nouvelle fonctionnalité est gratuite pour les projets open source, n'importe qui peut en profiter. »

« Les recherches sur les développeurs d'IDC montrent que C++ reste l'un des trois principaux langages utilisés aujourd'hui. Le langage se trouve dans de nombreux endroits sensibles à la sécurité, y compris les systèmes d'exploitation, les logiciels critiques pour la sécurité et l'infrastructure de nombreux outils, de sorte que l'analyse efficiente et efficace du C++ est importante », déclare Katie Norton, analyste principale de recherche, DevOps et DevSecOps, IDC. « Un processus d'analyse automatique facile à déployer profitera aux organisations en permettant aux développeurs de consacré le temps économisé à un travail plus épanouissant et à plus grand impact. »

L'analyse zéro-configuration pour les projets C et C++ aide les équipes de développement à générer un Clean Code ? défini comme un code cohérent, intentionnel, adaptable et responsable. Le résultat de Clean Code est un logiciel sécurisé, maintenable et fiable. L'analyse automatique de C et C++ avec SonarCloud est disponible aujourd'hui, en plus de prendre en charge plus de 20 langages, y compris Java, JavaScript, TypeScript, Python, et C#. Pour en savoir plus, consultez notre page de fonctionnalités ici et visitez notre page SonarCloud ici.

À propos de Sonar

Sonar permet aux entreprises d'atteindre et de maintenir un état de code propre en permettant aux développeurs d'écrire un code cohérent, intentionnel, adaptable et responsable. Clean Code produit des logiciels maintenables, fiables et sécurisés, permettant aux équipes de développement de passer moins de temps à résoudre les problèmes et plus de temps à innover. Avec Sonar, en mettant en oeuvre la méthodologie Clean as You Code de l'entreprise, les organisations minimisent les risques, réduisent la dette technique, augmentent la productivité et tirent plus de valeur de leurs logiciels de manière prévisible et durable.

Les produits open source et commerciaux de Sonar, à savoir SonarLint, SonarCloud et SonarQube, prennent en charge plus de 30 langages de programmation, frameworks et technologies d'infrastructure. Reconnu par plus de 500 000 organisations et utilisé par plus de 7 millions de développeurs dans le monde pour nettoyer plus d'un demi-billion de lignes de code, Sonar fait partie intégrante de la production de meilleurs logiciels.

Pour en savoir plus sur Sonar, rendez-vous sur https://www.sonarsource.com/company/about/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 septembre 2023 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :