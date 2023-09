/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Près de 10?000 professionnelles en soins sondées - État des soins aux patients/





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ convie les membres de la presse au dévoilement des résultats d'un sondage fait auprès de 10?000 professionnelles en soins quant à la qualité et la quantité des soins qu'elles sont capables de prodiguer actuellement, compte tenu de leur surcharge de travail constante. Le sondage présentera, entre autres, le portrait de ce qui est qualifié de?soins non faits, c'est-à-dire les soins qui sont recommandés ou prescrits, mais que les professionnelles en soins doivent omettre, faute de temps.

Ces soins non faits ont des impacts significatifs négatifs sur la santé des Québécois-e-s. Les porte-parole nationales, francophones et anglophones, et présidentes affiliées à la FIQ de l'île de Montréal seront présentes sur place.

Quoi : Conférence de presse de la FIQ Quand : Mercredi le 20 septembre à 10 h 15 Qui : Julie Bouchard, présidente de la FIQ Où : Siège social de la FIQ 1234, avenue Papineau, Montréal

