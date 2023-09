Collabera Digital acquiert Digiterre pour fournir un « fil rouge » de qualité depuis la résolution de problèmes technologiques jusqu'à la livraison à grande échelle et au-delà





L'acquisition par Collabera Digital de Digiterre, société britannique de conseil en ingénierie des logiciels et des données, permet à Digiterre de disposer d'une empreinte multilocalisée pour la fourniture de logiciels ainsi que de bureaux en contact avec la clientèle en Europe et en Asie-Pacifique.

LONDRES, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Collabera Digital , l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Digiterre , une société de conseil en ingénierie logicielle et en ingénierie des données plusieurs fois primée. L'acquisition de cette équipe exceptionnelle de spécialistes de la transformation axée sur la technologie contribuera à accélérer les plans de Collabera Digital pour se positionner à l'avant-garde de l'innovation axée sur les données de nouvelle génération et de l'avancement de l'IA.

L'approche axée sur le client et hautement collaborative de Collabera Digital permet aux entreprises d'accélérer leur parcours numérique plus rapidement et avec une plus grande certitude de résultat que bon nombre de leurs concurrents. Collabera Digital continue à faire des investissements importants dans les technologies de nouvelle génération et dans les solutions basées sur l'IA, ouvrant ainsi la voie à la transformation des clients dans le cadre de la prochaine vague d'innovation.

Hiten Patel, président du groupe Collabera, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Digiterre, une société d'ingénierie logicielle et de données réputée, au sein du groupe Collabera. En combinant l'expertise approfondie de Digiterre dans le domaine de l'ingénierie logicielle avancée axée sur les données et notre envergure mondiale dans le domaine de l'ingénierie numérique, nous sommes bien positionnés pour fournir des solutions de transformation numérique d'un nouveau genre en tirant parti de la puissance des talents et des technologies génératives. Cette acquisition, ainsi que la récente acquisition de Pracedo, une société de conseil Salesforce de niveau platine, nous permet d'être un partenaire de choix pour offrir à nos clients des expériences de nouvelle génération, des informations exploitables et des produits et plateformes intelligents à l'échelle mondiale ».

Digiterre aide les principales organisations de négoce en matières premières et en énergie et de marchés des capitaux à changer et à transformer leurs activités, en proposant des solutions logicielles et d'ingénierie des données innovantes qui répondent à leurs défis les plus difficiles, souvent limités dans le temps, sur les marchés hautement réglementés dans lesquels ils opèrent.

« Nous sommes ravis de rejoindre les rangs de Collabera Digital. En combinant nos forces avec l'envergure de Collabera Digital et sa forte présence auprès des clients à l'échelle mondiale, nous serons en mesure de fournir une gamme plus large de solutions de haute qualité tout au long du cycle de vie des logiciels et de continuer à relever les défis commerciaux les plus exigeants de nos clients, afin de les aider à apporter des changements, à une échelle significative, soutenue par un réseau de bureaux mondiaux », a affirmé Ian Murrin, fondateur et PDG de Digiterre. « Digiterre maintiendra son autonomie en tant qu'unité indépendante au sein du groupe Collabera Digital, en tirant parti de sa vaste gamme de services et de capacités au profit de nos clients. Cette configuration nous permettra de continuer à nous concentrer sur les défis complexes, à haut risque, urgents et souvent mal définis que nous avons relevés pour nos clients dans les secteurs que nous servons. »

Andrew Diaper, vice-président exécutif et directeur de Collabera Digital pour le Royaume-Uni et l'Europe, a ajouté : « Cette acquisition marque une étape cruciale dans les plans d'expansion européenne de Collabera Digital. Avec cette décision stratégique, nous sommes prêts à soutenir l'évolution rapide des industries que nous servons, à améliorer l'expérience client, à ouvrir de nouvelles voies de croissance et à consolider notre leadership à l'ère de la transformation axée sur l'intelligence artificielle. »

À propos de Collabera Digital

Collabera Digital aide les organisations à la pointe de la technologie à accélérer leur parcours numérique. Ses capacités d'ingénierie numérique dans les domaines des données, de l'analyse, du cloud, de l'automatisation et de la cybersécurité, associées à une base solide dans la transformation des talents, aident les clients à innover plus rapidement et avec moins de risques pour prospérer dans l'économie numérique.

Fondée en 2010 et avec plus de 25 bureaux dans 11 pays à travers l'Asie-Pacifique et l'Europe, Collabera Digital sert plus de 300 clients, y compris des entreprises du Fortune 500. Avec plus de 10 000 professionnels, nous sommes une équipe d'innovateurs et de penseurs qui s'épanouissent en saisissant les opportunités de transformation numérique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://collaberadigital.com/ https://collaberadigital.com

À propos de Digiterre

Fondée en 2000 par son propriétaire et PDG actuel, Ian Murrin, Digiterre est un cabinet de conseil en ingénierie de logiciels et de données qui permet la transformation technologique et organisationnelle de nombreuses grandes entreprises mondiales, qu'il s'agisse de négociants en matières premières ou en énergie, de banques ou de gestionnaires d'investissement.

Nous envisageons, concevons et fournissons des solutions logicielles et d'ingénierie des données que les utilisateurs veulent, ont besoin et aiment utiliser. Nous atteignons « l'agilité à grande vitesse » parce que nous avons à coeur de nous approprier la résolution des défis techniques les plus difficiles et de créer des résultats exceptionnels. Grâce à cette approche, nous livrons généralement des projets à haut risque, très médiatisés et limités dans le temps en moins de temps que nos concurrents, souvent de manière significative.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.digiterre.com

