De nouvelles données d'évaluation démontrent la puissance de Volt et Redpanda pour la prise de décision en temps réel





BEDFORD, Mass., 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Volt Active Data, la seule plateforme de données sans compromis conçue pour prendre en charge les applications qui exigent vitesse, échelle et cohérence en simultané, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une récente évaluation des performances montrant que Volt et Redpanda s'associent pour fournir une solution puissante aux entreprises qui cherchent à tirer parti de la prise de décision en temps réel et du traitement des données en temps réel.

« Nous nous associons très bien avec Volt pour permettre aux entreprises d'agir en temps réel sur les flux de données pour un coût total de possession bien inférieur par rapport aux autres solutions », a déclaré Chris Larsen, directeur des partenaires stratégiques et des alliances chez Redpanda.

L'évaluation, qui est la première d'une série d'évaluations que Volt prévoit de réaliser avec Redpanda, a simulé la transformation d'enregistrements de commutateurs réseau en postes facturables à l'aide d'un cluster Redpanda + Volt à 6 noeuds. Elle a démontré que Volt était en mesure de traiter plus de 100 000 décisions complexes par seconde pour moins de 13 $ US l'heure en coûts d'exploitation.

Prendre des décisions opportunes sur les données en temps réel à grande échelle oblige beaucoup trop d'entreprises à ajouter des couches à leurs piles, ce qui entraîne des solutions coûteuses qui finissent par casser ou par ne pas fournir une fonctionnalité optimale lorsqu'il s'agit de gérer les flux de données tout en réduisant la latence.

Entièrement construite avec une API Apache Kafka, Redpanda élimine la complexité, maximise les performances et réduit les coûts. Son architecture allégée tire le meilleur parti des ressources pour fournir des latences 10 fois inférieures et des coûts jusqu'à 6 fois moins élevés ? sans sacrifier la fiabilité. La plateforme Volt Active Data est optimisée pour des temps de réponse inférieurs à 10 millisecondes sur les données en temps réel sans compromettre la résilience ni la précision. Combinées, les plateformes offrent aux entreprises un moyen sans risque de bénéficier de toute la puissance dont elles ont besoin pour gérer leurs flux de données à grande échelle en réduisant la taille de leur empreinte et la latence.

« C'est une formidable opportunité pour nous, mais bien sûr, c'est une opportunité encore plus importante pour l'ensemble de l'écosystème de flux de données, a déclaré David Flower, directeur général de Volt. La puissance de Volt et de Redpanda est non seulement technique, mais aussi financière : vous obtenez de véritables résultats commerciaux en exploitant de véritables décisions et actions en temps réel, tout en réduisant votre empreinte architecturale et votre coût total de possession. »

À propos de Volt Active Data

La plateforme Volt Active Data permet aux entreprises de débloquer entièrement la valeur de leurs données et de leurs applications en rendant possible la mise à l'échelle sans compromis sur la vitesse, la précision ou la cohérence. Basée sur une pile simplifiée et une couche ingestion-à-action capable de prendre des décisions en moins de 10 millisecondes, la base unique et sans compromis de Volt donne aux entreprises la possibilité de maximiser le ROI de leurs investissements 5G, IoT, AI/ML et autres, d'assurer un temps de bon fonctionnement « cinq 9 », de prévenir la fraude et l'intrusion, d'offrir un engagement client hyperpersonnalisé ainsi que d'économiser sur les coûts opérationnels.

20 septembre 2023 à 04:07

