Gravity lance son nouveau jeu de type Roguelike, « Wetory », en accès anticipé





Gravity (NASDAQ : GRVY), société internationale de jeux vidéo, a lancé la version en accès anticipé de Wetory, un nouveau jeu de type Roguelike, sur Steam et Stove Indie le 20 à midi.

Wetory est un voyage Roguelike dont le but est de récupérer des couleurs volées par le méchant. L'arbre de compétences composé de différentes caractéristiques par couleur, la simplicité du contrôle et les stratégies solides ajoutent des éléments de plaisir au jeu.

Reconnu pour son originalité et son caractère unique, Wetory a été sélectionné parmi les 10 meilleurs jeux indépendants lors de l'édition 2022 de la Gamescom et comme finaliste dans la catégorie des jeux indépendants internationaux au Tokyo Game Show 2022. Wetory a également suscité un intérêt dans le monde entier en remportant, pendant deux années consécutives, le prix de la popularité au BIGS (Banggusuk Indie Game Show).

Dans la version de Wetory en accès anticipé, toutes les étapes du jeu peuvent être jouées et le confort d'utilisation a été amélioré avec un total de 17 langues disponibles, dont le coréen et l'anglais. Gravity espère également proposer aux utilisateurs une expérience de jeu complète grâce à un système amélioré et à une possibilité de mises à jour d'objets supplémentaires avant le lancement.

Yoo Jun, responsable de l'équipe commerciale chez Gravity, déclare : « Wetory porte un nom à la fois original et doté d'une forte identité. Les utilisateurs prendront plaisir à y jouer, car ce jeu se distingue des autres grâce à son caractère unique. Nous recommandons aux utilisateurs d'essayer la version en accès anticipé avant le lancement du jeu officiel, puisque celle-ci propose la plupart des systèmes du jeu. Nous leur demandons également de conserver tout leur intérêt pour la version officielle du jeu, dont la sortie est prévue au mois d'octobre. »

Pour de plus amples informations sur l'accès anticipé de Wetory, consultez le site Internet officiel de Wetory sur Steam et Stove Indie. Posez toutes vos questions sur l'édition de jeux par e-mail ([email protected]).

Site officiel de Wetory sur Steam : https://store.steampowered.com/app/2054220/Wetory/

Site officiel de Wetory sur Stove Indie : https://indie.onstove.com/ko/games/1831

À propos de Gravity

Gravity Co., Ltd est une société de jeux coréenne fondée en avril 2000 et une société de jeux internationale cotée au NASDAQ (GRVY). Au 30 juin 2021, le nombre de comptes cumulés de la propriété intellectuelle représentative de Gravity, Ragnarok IP, a dépassé les 120 millions. Grâce à la collaboration entre son siège, ses filiales et ses succursales à l'étranger, Gravity renforce sa notoriété et son influence à l'échelle mondiale en s'engageant dans une activité d'édition globale qui découvre et distribue des jeux de différentes plateformes et de différents genres, y compris les jeux de la propriété intellectuelle Ragnarok. L'entreprise accélère son activité de contenu en développant divers produits pour Ragnarok, en s'étendant dans les domaines de l'animation, de l'IPTV et des webtoons, et en promouvant diverses collaborations avec des marques.

19 septembre 2023 à 23:05

