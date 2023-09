Tiger Lin, président du groupe Unilumin : Intégration de Metasight, la technologie LED devient le courant dominant





CHENGDU, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 7 septembre 2023, lors de la Conférence mondiale sur l'industrie de l'affichage de 2023, Tiger Lin, président de groupe Unilumin, a prononcé un discours intitulé « Le Metasight numérique illumine des centaines de pays et des milliers de villes ».

Tout d'abord, qu'est-ce que le metasight ?

Le Metasight signifie l'intégration de la lumière et de l'affichage, à partir de semi-conducteurs LED, intégrant des technologies de pointe telles que l'IA, la 3D à l'oeil nu, la 5G, la 4K / 8K et d'autres. C'est un support pour l'art et le design qui répond aux besoins en matière d'expérience visuelle spatiale du nouveau commerce, du divertissement et d'autres domaines.

Deuxièmement, quelle est l'application du metasight ?

MicroLED est la nouvelle technologie de pointe dans l'industrie des LED, qui réalise la couverture panoramique. La principale méthode d'emballage des MiniLED comprend les technologies COB et MIP, tandis que celle des MicroLED comprend les technologies COG et MIP. La technologie MIP remplacera sans aucun doute la technologie SMD traditionnelle à l'avenir.

Unilumin est à la pointe de la tendance en lançant des produits COB et MIP, en réalisant la production de masse d'UMicro 0.4, et en se classant en tête de l'industrie.

MicroLED permettra également l'intégration et la mise à niveau des technologies LCD et OLED. Du 2B au 2C, la technologie Micro LED apporte un énorme marché avec moins d'investissement et une grande production, atteignant une valeur marchande estimée à des centaines de milliards (en yuans).

Troisièmement, qu'est-ce que l'intégration metasight ?

Grâce à des avantages tels qu'une efficacité doublée, un coût inférieur et des performances plus réalistes, la production virtuelle bénéficie d'un grand potentiel. À l'heure actuelle, il existe environ 140 studios virtuels dans le monde, dont 110 sont construits par ROE, une filiale du groupe Unilumin.

En outre, alors que l'humain virtuel numérique gagne en importance, Unilumin peut fournir des solutions globales d'humain virtuel numérique.

Outre la production virtuelle, Unilumin peut fournir des écrans LED pour la projection de film. Unilumin est la seule entreprise dans l'industrie des LED avec quatre certifications d'écran de film DCI, brisant le monopole de la projection étrangère.

Quant à l'application de l'intégration du métasight, il convient d'évoquer le programme saoudien du Riyad Season. Unilumin a créé un écran sphérique LED de 35 mètres de diamètre pour le Riyad Season saoudien, battant le record du monde Guinness en 2022.

De plus, le système de contrôle logiciel est essentiel à la solution metasight. Unilumin a appliqué « un grand écran défini par logiciel », qui réalise la perception de l'IoT et construit des scènes numériques de metasight. Les utilisateurs peuvent contrôler les scènes de metasight efficacement grâce au système logiciel.

En tant que leader mondial de l'industrie des LED, Unilumin souhaite que le metasight numérique illumine des centaines et des milliers de villes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214620/Tiger_Lin_the_Chairman_of_Unilumin_Group.jpg

19 septembre 2023 à 22:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :