Annonce des conférenciers du BlackBerry Summit

Les leaders d'opinion du monde entier se réuniront à New York pour faire avancer l'avenir de l'IdO, des technologies informatiques et de la cybersécurité

WATERLOO, ON, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) a dévoilé aujourd'hui sa liste de conférenciers invités pour le BlackBerry Summit , le plus grand événement de l'année de l'entreprise. Se déroulant le 17 octobre à New York au Conrad New York Downtown, le BlackBerry Summit réunira des leaders d'opinion dans les domaines de l'IdO, des technologies informatiques et de la cybersécurité, et dévoilera les dernières innovations de l'entreprise.

John Chen, président exécutif et PDG de BlackBerry, prononcera le discours d'ouverture, faisant le point sur la stratégie et la vision de BlackBerry, et sera suivi par des leaders d'opinion du monde entier, à savoir :

Jim Hagemann Snabe, président de Siemens, président de Northvolt, membre du conseil d'administration de C3.ai, ancien co-PDG de SAP

L'honorable Dana Deasy, membre du conseil d'administration de Deutsche Bank USA, SAIC, président d'Intangic, professeur adjoint à l'université Carnegie Mellon

Sami Khoury, directeur du Centre canadien de cybersécurité

Kenneth Bible, directeur de la sécurité de l'information, ministère américain de la Sécurité intérieure

Raj Thuppal, directeur de l'information, ministère de la Défense nationale, Canada

Philipp Skogstad, PDG, Mercedes-Benz Recherche et Développement Amérique du Nord

Sarah Cooper, directrice générale des produits industriels, Amazon Web Services

Máuhan Zonoozy, directeur de l'innovation, Spotify

Innocent Muhizi, PDG, Autorité rwandaise de la société de l'information, Rwanda

Zina Cole, associée, et Wendy Zhu, associée, McKinsey & Company

Kristin Lee, rédactrice en chef, MotorTrend

Goldy Hyder, président et PDG du Conseil canadien des affaires

Michael Tremblay, PDG, Invest Ottawa

Dr Steven Gottwals, directeur technique des solutions de sécurité, Adobe

« C'est un privilège d'accueillir ce groupe distingué de clients, de partenaires et d'amis en tant que conférenciers invités au BlackBerry Summit », a déclaré Neelam Sandhu, directrice du marketing, directrice du succès des clients élites, responsable de la durabilité, BlackBerry. « Leurs perspectives visionnaires sur l'avenir de l'IdO, de l'informatique et de la cybersécurité, ainsi que les innovations de BlackBerry, aideront à façonner et à faire progresser un monde de confiance et hyperconnecté. L'enthousiasme est évident pour une expérience BlackBerry Summit qui permettra à nos clients de libérer en toute confiance la valeur commerciale à l'ère numérique. »

Le BlackBerry Summit révélera les tendances mondiales qui façonneront l'avenir des entreprises au cours de cette décennie, dans un monde conduit par des développements technologiques rapides et affecté par un manque de confiance numérique. En outre, les participants feront l'expérience de nouvelles technologies pour leurs besoins en matière d'IdO, d'informatique et de cybersécurité, notamment l'intelligence de pointe, la cybersécurité de l'IA, les systèmes embarqués, les solutions quantiques, les plateformes Edge-to-cloud, et plus encore.

Pour vous inscrire, voir le programme détaillé de l'événement, et être le premier informé lorsque nous annonçons davantage de conférenciers et d'expériences liées à l'événement, consultez BlackBerry.com/Summit .

