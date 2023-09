GRUPO BIMBO EST DÉSIGNÉE MEILLEURE ENTREPRISE MEXICAINE AU MONDE PAR TIME MAGAZINE





MEXICO, 19 septembre 2023 /CNW/ - Grupo Bimbo, la plus importante entreprise de boulangerie au monde, figure pour la première fois au classement des « meilleures entreprises au monde » établi par le magazine TIME et le fournisseur d'études de marché Statista. Grupo Bimbo est l'entreprise mexicaine la mieux classée dans la publication. De plus, elle occupe le quatrième rang mondial dans la catégorie « aliments et boissons » et figure au 113e rang global parmi les 750 entreprises analysées.

La méthode de sélection des « meilleures entreprises au monde » utilisée par TIME et Statista consiste en une analyse approfondie permettant de déterminer les entreprises ayant les meilleurs résultats à l'échelle mondiale. L'étude reposait sur trois principaux aspects : La satisfaction des employés, la croissance des revenus et les réalisations en matière de développement durable (facteurs ESG). Les données recueillies dans les trois catégories ont ensuite été évaluées, consolidées et pondérées au moyen d'un système de notation, avec un maximum de 100 points.

Daniel Servitje, président du conseil et chef de la direction de Grupo Bimbo, a déclaré : « Cette reconnaissance en tant que l'une des meilleures entreprises au monde reflète les efforts et la passion des plus de 145 000 employés de Grupo Bimbo. Depuis notre fondation il y a plus de 78 ans, nous avons cherché à être un agent de changement qui a une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles nous exerçons nos activités, qui contribue à la préservation de nos écosystèmes naturels et qui offre des produits de la plus haute qualité à tous nos consommateurs. »

Le classement des « meilleures entreprises au monde » tient compte de différentes industries comme le commerce de détail, la fabrication, le génie, l'automobile et les services, pour ne nommer que celles-là. Au sommet du classement, on retrouve des entreprises comme Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Accenture, Pfizer, et plus encore.

Pour obtenir la liste des « meilleures entreprises au monde », consultez le https://time.com/collection/worlds-best-companies-2023/

