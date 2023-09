Avis aux médias - Les négociations tournent en rond, il est urgent d'améliorer les conditions de travail pour offrir un meilleur service aux élèves

Grupo Bimbo, la plus importante entreprise de boulangerie au monde, figure pour la première fois au classement des « meilleures entreprises au monde » établi par le magazine TIME et le fournisseur d'études de marché Statista. Grupo Bimbo est...

Ford Canada et Unifor sont parvenus à un accord de principe sur une convention collective nationale d'une durée de trois ans visant plus de 5 000 salariés syndiqués au Canada....

Le syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs va déployer des visuels aux couleurs de la négo et manifester tout autour du carrefour giratoire à Vaudreuil-Dorion. Cette action de visibilité vise à dénoncer les négociations qui tournent...

Le Forum de coopération sur le service express de transport ferroviaire Chine-Europe a eu lieu vendredi à Lianyungang, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Quelque 500 représentants de 29 pays et régions se sont réunis dans la ville...

