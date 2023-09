Catalyst ferme les marchés





TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Des représentants de Catalyst se sont joints à Eliza Casinather, chef, Équité, diversité et inclusion, Bourse de Toronto, pour fermer les marchés.

Catalyst est un organisme à but non lucratif mondial soutenu par certains des PDG les plus reconnus et des entreprises de premier plan qui visent à créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondé en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière et d'outils pratiques ainsi que d'une communauté d'entreprises multinationales galvanisées par sa vision d'accélérer l'avancement des femmes vers le leadership - parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous. Catalyst oeuvre depuis 2002 au Canada afin de répondre aux préoccupations propres aux Canadiennes dans le monde des affaires par la recherche, la formation et des activités.

