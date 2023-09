Experian se hisse à la 6e place dans la liste des 100 premières entreprises du classement FinTech 2023 d'IDC





Experian a été classée 6e dans le classement FinTech 2023 d'IDC, progressant ainsi par rapport à la 9e place qu'elle occupait l'année dernière. Les classements FinTech évaluent les 100 meilleurs fournisseurs de technologie financière sur la base des revenus de l'année civile 2022 provenant des secteurs des services financiers et des FinTech. En outre, Experian a été reconnue comme l'un des 100 lauréats de l'IDC Fintech Top 100 Fast Track FinTech, décerné aux entreprises qui ont connu une croissance notable d'une année par rapport à l'autre dans le classement FinTech de l'IDC.

« Ces distinctions reflètent les efforts incroyables des personnes qui travaillent chez Experian. C'est un groupe de personnes qui se consacre à faire ce qu'il faut pour nos clients, à nourrir une culture de l'innovation et à se concentrer sans relâche sur la traduction des investissements et des décisions de la feuille de route que nous prenons en valeur directe pour les acheteurs de nos applications et de notre plate-forme », a déclaré Alex Lintner, PDG d'Experian Software Solutions. « Nos équipes sont passionnées par la compréhension des besoins uniques de nos clients et ont toujours pour objectif de fournir une modélisation avancée et des informations complètes sur les données qui accélèrent le rythme de progression des activités de nos clients, favorisent une plus grande inclusion financière et réduisent les risques liés à des formes de fraude de plus en plus sophistiquées, ce qui entraîne une plus grande satisfaction des clients et l'adoption de notre technologie. »

L'innovation clé qui a permis aux clients de bénéficier d'une modélisation et d'une prise de décision avancées est le système primé de gestion de l'informationPlate-forme technologique Experian Ascendtm qui prend en charge le cycle de développement complet de fonctionnalités et de modèles personnalisés pour divers résultats commerciaux, qu'il s'agisse du risque de crédit, du marketing ou de la fraude. Ascend Opstm est une solution innovante de déploiement de modèles qui aide les clients à passer de manière transparente en production en quelques jours au lieu de plusieurs mois. « Notre technologie Ascend aide nos clients à accélérer l'utilisation des capacités avancées d'analyse et d'apprentissage automatique pour réagir aux conditions changeantes du marché, tester et apprendre, ainsi qu'obtenir des changements de production beaucoup plus rapidement et de manière rentable », a ajouté Lintner.

« Dans le cadre du programme de classement FinTech 2023 d'IDC, Experian est classée comme le 6e plus grand fournisseur mondial de solutions technologiques pour le secteur des services financiers et a également été identifié comme une FinTech FastTrack sur la base de son évolution dans la liste par rapport à l'année précédente », déclare Marc DeCastro, directeur de recherche chez IDC. « Experian a l'envergure nécessaire pour fournir aux institutions financières les outils et les solutions nécessaires pour rester compétitives sur un marché concurrentiel en évolution rapide. »

Dans sa 20e année, le classement FinTech d'IDC représente les principaux fournisseurs mondiaux de matériel, de logiciels et de services pour le secteur des services financiers. Pour consulter le classement complet, rendez-vous sur https://www.idc.com/prodserv/insights/financial/fintech-rankings.

À propos d'Experian

Experian est la première société mondiale de services d'information. À chaque grand moment de la vie, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de l'inscription d'un enfant à l'université, ou de la croissance d'une entreprise grâce à la mise en relation avec de nouveaux clients, nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance. Nous aidons les particuliers à prendre en main leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir l'usurpation d'identité et la criminalité.

Nous employons 22 000 personnes dans 32 pays et nous investissons chaque jour dans les nouvelles technologies, les talents et l'innovation pour aider tous nos clients à maximiser chaque opportunité. Notre siège social se trouve à Dublin, en Irlande, nous sommes cotés à la Bourse de Londres (EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.experianplc.com ou visitez notre plate-forme de contenu mondial sur notre blog d'actualités mondial pour connaître les dernières nouvelles et les idées du Groupe.

Experian et les marques Experian utilisées ici sont des marques commerciales ou déposées d'Experian et de ses filiales. Les autres noms de produit ou de société mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

19 septembre 2023 à 16:20

