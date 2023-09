The Things Industries célèbre 1,5 million d'appareils connectés et d'autres événements marquants lors de la The Things Conference 2023





The Things Industries, leader mondial des solutions LoRaWAN® pour l'Internet des objets (IdO), a annoncé la connexion de 1,5 million d'appareils à sa robuste infrastructure de serveur de réseau, The Things Stack, marquant ainsi une nouvelle étape dans son parcours vers l'excellence opérationnelle et le leadership des produits dans l'écosystème LoRaWAN. Ces annonces et bien d'autres encore seront célébrées lors de l'événement phare - The Things Conference, organisée par « The Things Industries ».

L'entreprise s'est imposée comme un leader en matière de produits et est largement respectée pour son excellence opérationnelle, son temps de fonctionnement et l'exhaustivité de ses produits. Parmi ses clients et partenaires figurent de nombreuses entreprises du Fortune 500, des sociétés de services publics, des entreprises de mise à l'échelle de produits IdO, ainsi qu'une gamme variée d'intégrateurs de systèmes.

Cette réussite souligne l'engagement de l'entreprise en matière de leadership produit et d'excellence opérationnelle sur le marché des logiciels de gestion de solutions LoRaWAN, ainsi que sa capacité à développer des projets IdO pour les clients et les partenaires de The Things Industries. La plateforme LoRaWAN de The Things Industries est un produit global qui peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité.

Le récent rapport de Beecham Research confirme la croissance continue de LoRaWAN et son adoption dans le monde entier. En tant que leader mondial sur le marché des fournisseurs de logiciels de gestion de réseaux LoRaWAN, The Things Industries valide ces conclusions en constatant l'adoption à grande échelle de la norme sur sa plateforme.

The Things Industries sert le marché avec sa plateforme de pointe, The Things Stack Cloud, un serveur de réseau LoRaWAN géré avec des fonctionnalités avancées et une capacité de nuage qui fournit des temps de disponibilité à la pointe de l'industrie avec une évolutivité illimitée. Grâce à la fonction « cloud », des mises à jour gratuites et transparentes sont incluses.

The Things Conference, l'événement phare de l'entreprise pour les utilisateurs, présentera l'adoption et l'utilisation à grande échelle de la norme LoRaWAN et de la plateforme en nuage The Things Stack. La conférence réunira plus de 100 fabricants d'appareils, 110 intervenants qui partageront leurs expériences en matière d'IdO, et plus de 60 solutions concrètes accompagnées d'études de cas détaillées seront présentées. The Things Conference aura lieu le 21 et 22 septembre 2023, de 9h à 17h, heure d'été d'Europe centrale. L'événement sera diffusé en direct dans le monde entier.

Wienke Giezeman, PDG de The Things Industries, a déclaré : « The Things Conference est un rassemblement où nous célébrons les succès durement acquis dans l'espace utilisateur LoRaWAN. L'IdO est un domaine stimulant, et le niveau d'innovation affiché augmente chaque année. Je me réjouis à l'idée d'échanger avec plus de 1 000 innovateurs de l'IdO lors de notre événement ».

À propos de The Things Industries

Fondée en 2015, The Things Industries est un fournisseur de premier plan de solutions LoRaWAN IdO, conçues pour offrir une connectivité sécurisée et efficace. En mettant l'accent sur l'efficacité et la durabilité, l'entreprise estime que sa plateforme contribue à plus d'un milliard de dollars de gains d'efficacité pour ses clients.

Pour ceux qui souhaitent créer des solutions IdO basées sur LoRaWAN, The Things Industries propose un sélecteur de cas d'utilisation pour des recommandations de produits et de services. Pour commencer à utiliser le serveur de réseau sécurisé LoRaWAN, rendez-vous sur https://www.thethingsindustries.com.

