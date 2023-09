Le gouvernement du Canada et la FCM soutiennent l'avancement de projets locaux de transports durables en Colombie-Britannique





SAANICH, BC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des initiatives communautaires qui réduisent la pollution et bâtissent des infrastructures locales efficaces, nous pouvons assainir l'air et créer des collectivités fortes, saines et accueillantes pour tous. C'est dans cet objectif que le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans tout le pays.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 223 440 $ dans le cadre du Fonds municipal vert pour trois projets qui mettront à l'essai des approches visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans des collectivités de la Colombie-Britannique.

Le District de Saanich reçoit 144 600 $ pour un programme pilote visant à inciter l'adoption des vélos électriques dans la collectivité. D'une durée de deux ans, ce programme encouragera la population à acheter des vélos électriques au moyen d'incitatifs fondés sur les revenus. Le programme pilote, mis en oeuvre en partenariat avec l'Université de la Colombie-Britannique et le Community Social Planning Council, comprendra une enquête auprès des participants afin de mieux définir l'impact de l'adoption des vélos électriques sur les émissions de gaz à effet de serre, les économies de coûts et l'accroissement de l'activité physique.

Le District régional de Kitimat-Stikine reçoit 50 000 $ pour mener une étude de faisabilité concernant l'aménagement d'un sentier multifonctionnel à Thornhill, qui offrirait aux piétons et aux cyclistes une voie de transport plus sécuritaire qu'un accotement étroit et dangereux le long d'une autoroute très fréquentée, de même qu'un lien avec un sentier semblable dans la ville voisine de Terrace.

La Ville de Port Moody reçoit 28 840 $ pour évaluer la performance ainsi que les avantages économiques et environnementaux de l'utilisation d'un véhicule électrique tout-terrain dans le cadre des activités du service municipal des parcs, notamment l'entretien des parcs, l'horticulture, la foresterie urbaine et la gestion des sentiers. Le projet pilote évaluera également la possibilité d'étendre l'utilisation des véhicules électriques en vue de réduire les émissions de GES et la pollution sonore dans les zones sensibles.

Le Fonds municipal vert est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils qu'elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

«?Les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique élaborent et mettent en oeuvre des solutions novatrices axées sur les technologies propres - et le gouvernement du Canada est là pour les appuyer. Qu'il s'agisse d'un projet de bicyclettes électriques à Saanich ou de véhicules urbains électriques à Port Moody, ces investissements fédéraux, par le biais du Fonds municipal vert, contribuent à stimuler l'action climatique à l'échelle locale. Je félicite tous ceux qui participent à ce travail.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson, Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La lutte contre les changements climatiques et la création de débouchés économiques ne vont pas l'un sans l'autre. Les investissements dans l'infrastructure et le transport écologiques partout au pays contribueront à améliorer la qualité de notre air, favoriseront la croissance économique et nous propulseront vers un avenir carboneutre. L'annonce d'aujourd'hui aidera à assurer la santé et la résilience des communautés de partout en Colombie-Britannique. »

L'honorable Steven Guilbeault, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« On ne peut pas agir pour le climat sans associer les communautés locales. Une bonne partie de la réponse pour atteindre l'objectif zéro émission d'ici 2050 du Canada se situe aussi au niveau des transports. Voici pourquoi il est primordial investir dans les initiatives en transports de communautés locales de Colombie-Britannique telles que le District de Saanich, le District régional de Kitimat-Stikine et la Ville de Port Moody. Pas à pas, partout au pays et dans les collectivités de toutes les tailles, nous continuons à bâtir jour après jour un Canada plus durable. »

Scott Pearce, Président de la FCM

