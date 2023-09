La Fondation Asie Pacifique du Canada annonce les lauréats des bourses de reportage 2023





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a le plaisir d'annoncer ses deux récipiendaires de la bourse de reportage pour 2023.



Chaque année, le programme de bourses de reportage de la FAP Canada offre aux journalistes canadiens la possibilité de passer du temps en Asie pour effectuer des recherches et préparer des articles pour le public canadien. L'objectif du programme est d'aider les journalistes canadiens à mieux connaître cette partie dynamique du monde afin de rédiger et de diffuser des articles perspicaces sur l'Asie et les relations entre le Canada et l'Asie.

Le programme, suspendu pendant trois ans lors de la pandémie de COVID-19 en raison de la crise sanitaire mondiale et des restrictions sur les voyages internationaux, a soutenu 96 journalistes canadiens depuis sa création en 1986.

Les bourses de reportage de la FAP Canada, d'une valeur de 10 000 $ pour 2023, sont décernées à Yvonne Lau et à Robert Williams.

Yvonne Lau est journaliste et reportrice à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle s'intéresse à des sujets qui touchent à la fois au monde des affaires, avec une attention particulière pour la Chine et la Russie. Elle travaille actuellement sur des articles de fond, des essais photographiques et des projets spéciaux pour Forbes, Maclean's, The Walrus et Broadview, entre autres. Plus récemment, Yvonne a été rédactrice pour le bureau asiatique de Fortune's, où elle a abordé le sujet de la répression de la technologie en Chine et de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Elle participe au programme de mentorat en photojournalisme pour PANDC 2023-2024 de Room Up Front. La bourse de reportage de la FAP Canada amènera Yvonne en Indonésie, la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, pour examiner le rôle de ce pays dans la transition vers l'économie verte mondiale, en mettant l'accent sur les répercussions de la course aux matériaux pour les véhicules électriques sur les écosystèmes indonésiens.

est journaliste et reportrice à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle s'intéresse à des sujets qui touchent à la fois au monde des affaires, avec une attention particulière pour la Chine et la Russie. Elle travaille actuellement sur des articles de fond, des essais photographiques et des projets spéciaux pour Forbes, Maclean's, The Walrus et Broadview, entre autres. Plus récemment, Yvonne a été rédactrice pour le bureau asiatique de Fortune's, où elle a abordé le sujet de la répression de la technologie en Chine et de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Elle participe au programme de mentorat en photojournalisme pour PANDC 2023-2024 de Room Up Front. La bourse de reportage de la FAP Canada amènera Yvonne en Indonésie, la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, pour examiner le rôle de ce pays dans la transition vers l'économie verte mondiale, en mettant l'accent sur les répercussions de la course aux matériaux pour les véhicules électriques sur les écosystèmes indonésiens. Robert Williams est un journaliste établi à Kitchener, en Ontario, et rédacteur d'articles de fond pour le Waterloo Region Record. En tant que membre de l'unité d'investigation de The Record's, il a travaillé sur des projets à long terme sur le marché noir du cannabis, les résultats de l'éducation publique et l'intervention du gouvernement de l'Ontario face à la pandémie. Robert est lauréat du Goff Penny Award et de l'Atlantic Journalism Award pour la rédaction de reportages, et son travail a été publié dans des journaux à travers le Canada, y compris le Toronto Star, iPolitics et le Telegraph-Journal. La bourse de reportage de Robert lui permettra de se rendre à New Delhi et dans l'État indien du Pendjab afin de rencontrer des étudiants indiens internationaux, qu'ils soient en devenir ou de retour au pays, afin de documenter les rêves, les sacrifices et les réalités de l'installation au Canada dans le but d'y poursuivre des études postsecondaires.

Pour plus de détails sur le programme de bourses de reportage de la FAP Canada et sur la procédure de candidature, veuillez consulter le lien suivant : www.asiapacific.ca/grants/media-fellowships

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

Fondation Asie Pacifique du Canada est consacrée au renforcement des liens entre le Canada et l'Asie en mettant l'accent sur l'expansion des relations économiques par le biais du commerce, de l'investissement et de l'innovation ; la promotion du savoir-faire du Canada dans la proposition de solutions aux défis de l'Asie en matière de changement climatique, d'énergie, de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles ; le développement des aptitudes et des compétences des Canadiens sur l'Asie, y compris des jeunes ; et l'amélioration des connaissances générales des Canadiens vis-à-vis de l'Asie et de son influence mondiale croissante.

Consultez le site de la FAP Canada sur https://www.asiapacific.ca/fr

Suivez-nous sur X @AsiaPacificFdn et LinkedIn www.linkedin.com/company/apfcanada

Médias :

Michael Roberts, directeur des communications,

Fondation Asie Pacifique du Canada

[email protected]

19 septembre 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :