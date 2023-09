ImmunoPrecise Antibodies annonce le remplacement de son directeur financier





IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté la démission de Brad McConn, directeur financier, à compter du 29 septembre 2023. L'IPA a nommé Kristin Taylor, MBA, CPA, au poste de directrice financière par intérim.

« Au nom de l'IPA, je remercie Brad pour son leadership et ses contributions et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs », a déclaré le Dr James Kuo, président du conseil d'administration. « Je souhaite également la bienvenue à Kristin en tant que directrice financière par intérim. Mme Taylor apporte une vaste expérience de la gestion exécutive et des sciences de la vie, ainsi qu'une solide expérience des marchés des capitaux et des relations avec les investisseurs. Avec les solides équipes d'IPA en charge de la comptabilité, de l'information financière et de la trésorerie, nous sommes convaincus que toutes les capacités et responsabilités liées à la fonction de directeur financier seront maintenues et que la transition se fera en douceur.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. détient plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies propriétaires dans le domaine de la découverte d'anticorps basée sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, afin de soutenir ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles à atteindre. Pour plus d'informations, consultez le site www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » réalisés, se produisent ou sont atteints. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, l'IPA a fourni ces déclarations et ces informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction a jugées raisonnables à ce moment-là.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels mentionnés dans le présent document soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, comme indiqué dans la notice annuelle de la société datée du 10 juillet 2023 (qui peut être consultée sur le profil de la société sur www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la société, daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la société sur www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances ou les réalisations pourraient varier matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

