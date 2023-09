Toshiba lance la nouvelle Suite Sécurité ELERATM pour répondre aux enjeux de l'industrie en matière de démarque





La nouvelle Suite Sécurité ELERAtm de Toshiba Global Commerce Solutions permet aux points de vente de réduire la démarque inconnue tout en offrant des expériences de paiement améliorées et sans friction. Selon les dernières données de la National Retail Federation, la démarque inconnue représentait $94.5 milliards de dollars de pertes en 2021 aux Etats-Unis et reste un défi critique pour les enseignes du commerce. Prochainement disponible, la Suite Sécurité d'ELERAtm offre aux enseignes une solution complète pour préserver leurs résultats financiers et lutter contre les multiples formes de démarque inconnue.

"Dans un monde où chaque seconde et chaque centime comptent, La Suite Sécurité ELERAtm n'est pas seulement un outil mais une stratégie?transformant la data en décisions et les pertes en profits," explique Yevgeni Tsirulnik, SVP de l'Innovation et de l'Incubation chez Toshiba Global Commerce Solutions. "En tant que leaders mondiaux des solutions pour le commerce de détail, notre équipe Toshiba et nos partenaires ont collaboré pour concevoir et développer la Suite Sécurité ELERAtm alimentée par de l'I.A. pour améliorer les mesures de prévention des pertes qui ont un impact direct et positif sur les bénéfices des enseignes, tout en améliorant l'expérience d'achat des consommateurs."

La solution Suite Sécurité d'ELERAtm déployée en mode SaaS via la plateforme IoT de Toshiba, orchestre entièrement les caméras de vision par ordinateur avec une I.A. de, pour améliorer la protection des bénéfices et l'expérience d'achat :

Surveiller le comportement des consommateurs en temps réel ? sans serveur ni délai de traitement ? via la TCx® EDGEcam+ et de multiples capteurs, ce qui renforce la sécurité dans toute la zone de caisses

? sans serveur ni délai de traitement ? via la TCx® EDGEcam+ et de multiples capteurs, ce qui renforce la sécurité dans toute la zone de caisses Réagir aux incidents dès qu'ils se produisent pour une résolution plus efficace et plus rapide grâce à la vision par ordinateur ?-powered by? I.A.

pour une résolution plus efficace et plus rapide grâce à la vision par ordinateur ?-powered by? I.A. Notifier les acheteurs des erreurs potentielles grâce à des alertes proactives et leur permettre de corriger le problème eux-mêmes ? en minimisant les interventions du personnel et en améliorant l'expérience en caisse

grâce à des alertes proactives et leur permettre de corriger le problème eux-mêmes ? en minimisant les interventions du personnel et en améliorant l'expérience en caisse Différencier les articles du client des articles du magasin qu'il achète, améliorer la reconnaissance produits et réduire les alertes erronées

La solution Suite Sécurité modulaire d'ELERAtm confère aux points de vente une polyvalence et des possibilités d'exploiter les technologies les plus récentes pour répondre aux besoins de leur activité. La Suite Sécurité ELERAtm peut faire partie de la solution globale ELERAtm, ou être rattachée à d'autres solutions points de vente Toshiba ou tiers.

"Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec Toshiba Global Commerce Solutions en intégrant le SoC Qualcomm® QRB5165 (System-on-Chip) pour IoT dans la TCx EDGEcam+ de Toshiba pour proposer l'une des meilleures plateformes de traitement de l'I.A.," a déclaré Art Miller, Vice-Président, Business Development et Head of Retail and Payments, de Qualcomm Technologies, Inc. "Le SoC Qualcomm QRB5165 apporte des capacités distribuées de calcul et d'I.A. éliminant ainsi le besoin de serveurs coûteux et gourmands en énergie en back-office magasin."

Cette solution axée sur l'I.A présente des avantages à la fois pour les enseignes et pour les consommateurs au travers de plusieurs points de contact. La Suite Sécurité ELERAtm enrichit le module Reconnaissance produits ELERAtm qui exploite l'I.A. et la vision par ordinateur pour identifier les produits avec précision et efficacité et éliminer la nécessité de saisir manuellement les codes des produits à la caisse. Les enseignes bénéficient déjà de l'innovation en matière de reconnaissance des produits grâce à une meilleure précision des stocks et un débit optimisé du libre-service, qui permet un passage en caisse plus fluide et une meilleure expérience d'achat pour le consommateur. Sur la base de données récentes sur les retailers, Toshiba a pu constater que les consommateurs gagnent jusqu'à cinq secondes par recherche sur les fruits et légumes pendant le passage en caisse.

Les enseignes qui investissent dans la Suite Sécurité ELERAtm ont constaté des retours sur investissements conséquents grâce à l'amélioration de la précision des stocks, la diminution des interventions du personnel du magasin et l'augmentation de l'adoption des caisses libre-service. Toshiba accorde une extrême importance à ses clients retailers et à la protection de la vie privée des consommateurs, et se conforme aux exigences légales en matière de confidentialité des données, y compris les règlementations fédérales, nationales et locales, de toutes agences ou autorités gouvernementales qui se rapportent au traitement ou à la sécurité des données personnelles.

Les experts Toshiba seront présents au salon GroceryShop 2023 à Las Vegas du 19 au 21 septembre pour présenter la Suite Sécurité de ELERAtm et un portefeuille de solutions qui permettent aux enseignes du commerce de réimaginer, d'accélérer et de différencier leurs expérience d'achat (stand #1050).

