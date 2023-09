Cancer du sang : AOP Health annonce de nouvelles avancées pour les patients atteints de polycythemia vera, publiées dans la revue médicale Leukemia





AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) annonce la publication, dans la prestigieuse revue Leukemia1 des résultats finaux de son nouveau traitement par interféron, le ropeginterferon alfa-2b, chez des patients atteints de polycythemia vera (PV). La publication complète consolide les résultats présentés lors de la réunion annuelle de l'Association européenne d'hématologie. Les résultats du traitement à long terme dans l'étude CONTINUATION-PV prouvent une fois de plus la capacité de modification de la maladie du ropeginterféron alfa-2b dans la PV.

Lien vers la revue Leukemia

« Le programme de développement clinique complet réalisé par AOP Health pour le ropeginterferon alfa-2b dans le traitement de la PV, a conduit à l'approbation par les autorités sanitaires de plusieurs pays. Je suis très fier de voir que notre travail scientifique contribue à résoudre des problèmes importants pour les patients », déclare le Dr Rudolf Widman, fondateur et membre du conseil d'administration du Groupe AOP Health.

Le professeur Heinz Gisslinger de l'Université de médecine de Vienne, premier auteur de l'article, ajoute : « Le ropeginterféron alfa-2b s'est déjà imposé comme un traitement de première intention efficace pour les patients atteints de PV. Ces nouveaux résultats laissent entendre que son potentiel devrait être pris en compte lors de l'évaluation des options thérapeutiques. »

Le ropeginterféron alfa-2b est un interféron proline mono-pegylé à action prolongé (ATC L03AB15). Il est administré une fois toutes les deux semaines initialement, ou jusqu'à toutes les quatre semaines après stabilisation des valeurs sanguines.

AOP Health a mis en oeuvre un programme de développement clinique pivot pour le ropeginterféron alfa-2b comprenant les études PEGINVERA, PROUD-PV et CONTINUATION-PV. Cette dernière est une étude de Phase IIIb ouverte et multicentrique évaluant l'efficacité et l'innocuité à long terme du ropeginterféron alfa-2b par rapport à l'hydroxyurée ou au meilleur traitement disponible chez des patients atteints de PV à haut ou faible risque ayant précédemment pris part à l'étude randomisée contrôlée PROUD-PV.

Le programme de développement clinique réalisé par AOP Health en Europe depuis 2010 a débouché sur des AMM pour BESREMi® dans le traitement de la PV. La première AMM a été accordée par la Commission européenne en 2019, puis par la Suisse, le Liechtenstein, Israël, Bahreïn, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis.

1 Gisslinger, H., Klade, C., Georgiev, P. et al. Survie sans événement chez les patients atteints de polycythemia vera traités par ropeginterféron alfa-2b par rapport au meilleur traitement disponible. Leukemia (2023). https://doi.org/10.1038/s41375-023-02008-6

À propos de la polycythemia vera

La polycythemia vera (PV) est un rare cancer des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse qui engendre une augmentation chronique des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Cette pathologie a pour effet d'augmenter le risque de troubles circulatoires tels que la thrombose et l'embolie. Ses symptômes détériorent la qualité de vie et à terme la maladie peut évoluer vers une myélofibrose voire une leucémie. Bien que le mécanisme moléculaire à l'origine de la polycythemia vera fasse encore l'objet de recherches approfondies, les résultats actuels indiquent que les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse présentent un ensemble de mutations acquises, la principale étant une forme mutante de JAK2, qui fabrique le clone malin.

Les principaux objectifs thérapeutiques pour la PV sont d'obtenir des numérations globulaires saines (taux d'hématocrite inférieur à 45 %), d'améliorer la qualité de vie des patients et de ralentir et/ou retarder la progression de la maladie.

À propos d'AOP Health

Le Groupe AOP Health comprend plusieurs sociétés, dont AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, basée à Vienne, en Autriche (« AOP Health »). Le Groupe AOP Health est le pionnier européen des thérapies intégrées pour les maladies rares et les soins critiques. Au cours des 25 dernières années, le groupe est devenu un fournisseur reconnu de solutions thérapeutiques intégrées opérant depuis son siège à Vienne, ses filiales et bureaux dans toute l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que par l'intermédiaire de partenaires dans le monde entier. Ce développement a été rendu possible grâce à un niveau d'investissement continuellement élevé dans la R&D, ainsi qu'à une volonté constante et pragmatique de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, en particulier ceux des patients, de leurs proches et des professionnels de santé.

